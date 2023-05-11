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14家金控配息創九年低點 這四家現金殖利率逾3%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
14家金控股現金殖利率排行表。（製表：記者楊伶雯）
14家金控股現金殖利率排行表。（製表：記者楊伶雯）

金融股的股利公布已近尾聲，14家金控股的股利已全數出爐，其中有3家不配股，最讓股東失望，其餘11家金控合計發出現金股利1,205億元，為近九年低點，統計至昨日收盤價，僅四家金控殖利率超過3%，以中信金（2891）4.29%最高；台股今（11）日開高走低，金融股由國泰金領軍抗跌，富邦金、台新金也力守紅盤。

14家上市金控的股利全數出爐，新光金、國票金、開發金等3家股利掛0，以現金殖利率來看，中信金、兆豐金、元大金、永豐金的現金殖利率超過3%，超過2%的則有第一金、台新金、華南金、富邦金、國泰金等5家；如果搭配股票股利來看，中信金、華南金、及國泰金則是僅配發現金股利。

整體金融股的股利上，目前僅竊泰銀尚未公布，不配股利的有12家（含金控股），現金殖利率超過3%的有16家，以群益期現金殖利率6.84%最高，其次是台名現金殖利率5.5%，新產以4.98%居第三。

若以銀行股來看，上海商銀現金殖利率3.87%居冠，王道銀行現金殖利率3.81%，遠東銀現金殖利率3.63%。

台股今日以15,666.49點開高後盤中翻黑，一度下滑至15,526.71點，盤面上各類股下跌居多，觀光股、電腦周邊股盤中翻紅，金融股小跌，主要是由國泰金、台新金、富邦金等3檔金控股表現抗跌，國泰金以43.35元開高後一度拉升至43.7元，盤中漲幅1.16%。

國泰金 殖利率 股利

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