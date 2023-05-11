im.B詐財25億元引發P2P管理大問題 黃天牧提出四大方向

im.B詐財25億元，立委高度關切P2P平台管理問題，對此，金管會主委黃天牧今（11）日在財委會備詢時提出四大方向，包括：1、對於2019年的銀行對P2P業者合作的自律規範，金管會將研擬進一步對P2P業者提出指導原則；2、強化相關機制來增進銀行P2P業者的合作意願；3、揭露銀行和P2P業者合作資訊；4、由銀行及聯合徵信中心提供更多資訊，讓P2P對借款人更加了解。

關於提供借款人資訊的方式，黃天牧說明，目前聯徵中心已有第二資料庫，P2P可透過民眾將其個人信用評分資料，以聯徵中心加解密的方式交給P2P業者，令其更了解借款人的信用狀況等資訊。

但黃天牧仍重申，金管會只能透過上述的方式，讓銀行透過合作導引P2P往健全的方向發展，但P2P並非金管會發放特許執照的金融機構，因此金管會並非其主管機關。