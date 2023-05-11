美國舉債上限危機引發流動性問題？黃天牧：密切觀察

14家金控4月與前4月獲利已全數出爐！14家金控4月合計稅後純益336億元，呈現今年來單月獲利月月高的正向走勢，累計前四月金控稅後純益突破千億元來到1,115億元，比去年同期衰退幅度縮小到約四成。金管會在監理上會注意什麼樣的挑戰與問題？對此，金管會主委黃天牧今（11）日表示，由於防疫險問題已漸漸收尾，有些不可控因素也漸漸可掌控，對金控來說，獲利應該是有所預期的，但何時會有灰犀牛、黑天鵝不太知道，唯一能做的就是做好自己的風險管理。

金管會主委黃天牧今日赴立法院財政委員會，針對「國內產壽險公司資本適足率、淨值比及營運情形暨改善計畫」進行專題報告並於會前受訪。

針對金控前4月獲利破千億，金管會在監理上會注意什麼樣的挑戰與問題？黃天牧表示，去年因為美國聯準會強勢升息，對於國內國外金融市場都有造成影響，今年因為一些情況漸漸舒緩，但有些情況還在觀察中，包含美國的通膨，以及大家關心的美國國債上限問題，但是至少有些像防疫險這方面已經漸漸收尾了，有些不可控因素已經漸漸可以掌控，對金控來說，尤其是銀行子公司為主的，在升息的情況下，獲利應該是有所預期的。

但黃天牧提醒，未來還是會有一些不知道的事，正如年初在金管會新春記者會上所說的，「撲朔迷離」能用來形容今年的國際政治經濟金融情勢，何時會有灰犀牛、黑天鵝都不太知道，所以唯一能做的就是做好自己的風險管理。

至於美國國債上限是否會引發壽險業現金流量問題？黃天牧表示，目前壽險業應該沒有所謂的流動性問題，美國國債的問題我們內部都有先去了解過，從過去歷次美國國債調整上限來看，調整之前都會有各方的爭議，對市場是有一些影響，但美國總統拜登也對此事表達一個態度，所以我們會密切觀察。