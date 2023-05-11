不孕症也有保險給付！南山首創不孕症特定試管嬰兒保險金給付

因應現代人晚婚遲育，南山人壽在母親節前夕推出業界首創「不孕症特定試管嬰兒保險金」給付的新創商品「南山人壽媽咪寶定期保險（MOMMY CARE）」，支持想當媽媽的女性成就夢想。

根據衛福部統計，2021年女性國人初婚年齡為30.4歲，生母初胎年齡則是31.2歲，35歲以上佔比為32%；醫學研究統計顯示，35歲以上婦女發生不孕、流產、早產機率較高，在懷孕期間罹患妊娠高血壓、子癲前症、前置胎盤等高危險妊娠合併症的風險也會增加，且隨著準媽媽年齡升高，胎兒低出生體重、染色體異常或發生其他先天缺陷的機率也隨之提升。

不孕則幾乎成為現代人晚婚晚育下的文明病，政府於2021年7月擴大不孕症治療（試管嬰兒）補助後，半年就有逾2萬對不孕夫妻取得補助資格，一年成長近六成。

檢視目前政府提供的不孕症試管嬰兒補助，一般不孕夫妻首次申請最高補助10萬元，低收及中低收入戶維持每次最高補助15萬元 ；一般試管嬰兒療程價格約10萬元至20萬元，對許多夫妻而言，光是療程費用便可能會有需求缺口。

「南山人壽媽咪寶定期保險」投保年齡限制為18足歲至43歲，繳費年期20年，此一商品有三大特色（以投保2投保單位為例）：

特色一：生育關懷3部曲－(1)不孕症特定試管嬰兒保險金保障：投保第三保單年度以後，因為不孕症進行試管嬰兒療程之胚胎植入，給付10萬元、(2)婦女關懷保險金保障：投保後生育第一位嬰兒2萬元、第二位 6萬元、第三位（含）以後10萬元，無胎數限制。(3)嬰兒先天性重大缺損保險金：0-7歲的孩子，南山人壽幫忙護，7足歲前檢查出先天性重大缺損（例如:唐氏症、黏多醣症、重度血友病），整筆給付100萬元。

特色二：婦女保障2安心－（1）姙娠期特定併發症醫療保險金保障：提供九項妊娠期特定併發症給付給付4萬元~40萬元、（2）女性常見疾病與手術各項保險金保障：若罹患嚴重全身性紅斑性狼瘡腎病變或嚴重類風溼性關節炎保險金的給付為100萬元，另24項女性常見的特定手術（如子宮肌瘤切除、子宮懸吊術、癌症乳房重建及皮膚移植等）的保險金給付為2萬元至30萬元。

特色三：壽險豁免一把罩－身故保險金保障、滿期保險金保障、失能豁免保險費保障，家人安心有保障，高齡享福不擔心，保障持續不中斷。