快訊

7寶媽揹1歲嬰滑雪惹眾怒 「Snowin 滑雪學校」發聲道歉

研究顯示喝這種茶確實能防癌！尤其對乳癌、攝護腺癌最顯著

軌道有異仍撞上！中捷致命13秒 隨車人員啟動緊急裝置來不及

新光金大戰 金管會黃天牧畫兩紅線

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會主委黃天牧。 聯合報記者胡經周／攝影
金管會主委黃天牧。 聯合報記者胡經周／攝影

新光金經營權大戰，金管會主委黃天牧今早說，新光金股東間的爭議，金管會不會介入，但金管會正密切關注，這樣兩派的互動是否影響到市場穩定和秩序，一旦出現保戶解約或影響存戶信心，我們就會即時表達一個態度，但至今還不到那個地步。

新光金公司派和改革派的委託書，在9日開打，一旦改革派「改革新光」成功，將是首家金控因委託書徵求讓經營權變天，市場關注金管會態度和立場。

黃天牧說，委託書徵求制度已做了改革，包括有限和無限徵求，若雙方各循著目前委託書制度去做，金管會沒有特別意見，他話鋒一轉的說，但畢竟是金融機構，金融機構穩定和秩序是我們非常關心的。

尤其是對新光金未來發展有期待或是有一些想法的各方面股東，都應該深深想到，要把這家金控的保戶、存款人、投資大眾的權益放在第一。

那麼，會請新光金兩派股東來談嗎？黃天牧說，金管會不會介入，但我們會觀察，這樣的互動是否影響到市場穩定和秩序，若我們認為有此疑慮，會採取必要措施。

我們會關注，不能影響金融穩定和金融秩序，尤其是新光金有這麼多保戶、存戶和投資人，希望這家金控好的股東，更希望這家金控保戶投資人和存款戶也要安心，希望大家把這各做為上位思考。

「如果保戶或存款戶，認為這樣金控股東會的爭議，影響到他對這家機構未來可能發展的想法，我們就應該即時表達一個態度」，他說，金管會日常都會注意到這家機構本身財業務狀況，至今保戶解約或存戶信心動搖的地步。

金管會 新光金 股東會

延伸閱讀

防疫險理賠風暴將落幕

籲政府監管P2P平台卻得冷回應 藍委：非常遺憾

證交法修法三讀 股東持股5％須申報

董事薪酬超過員工百倍 立委呼籲訂定合理上限

相關新聞

im.B平台詐25億元..P2P到底誰要管？金管會提四大解方

不動產借貸媒合平台im.B以「假債權、真吸金」詐25億元，立委質疑網路借貸平台（P2P）到底誰要管？金管會主委黃天牧提出...

信貸緊縮引發衰退危機 法人：A級債ETF組合攻守兼備

受到經濟展望不確定性高，且通膨仍高於2%的目標水準，美國聯準會（Fed）未鬆口降息。面對信貸緊縮不確定，中信美國公債20...

美國舉債上限危機引發流動性問題？黃天牧：密切觀察

14家金控4月與前4月獲利已全數出爐！14家金控4月合計稅後純益336億元，呈現今年來單月獲利月月高的正向走勢，累計前四...

不孕症也有保險給付！南山首創不孕症特定試管嬰兒保險金給付

因應現代人晚婚遲育，南山人壽在母親節前夕推出業界首創「不孕症特定試管嬰兒保險金」給付的新創商品「南山人壽媽咪寶定期保險（...

新台幣開盤升2.9分 為30.7元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.7元開盤，升2.9分

新光金大戰 金管會黃天牧畫兩紅線

新光金經營權大戰，金管會主委黃天牧今早說，新光金股東間的爭議，金管會不會介入，但金管會正密切關注，這樣兩派的互動是否影響...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦