新光金大戰 金管會黃天牧畫兩紅線

新光金經營權大戰，金管會主委黃天牧今早說，新光金股東間的爭議，金管會不會介入，但金管會正密切關注，這樣兩派的互動是否影響到市場穩定和秩序，一旦出現保戶解約或影響存戶信心，我們就會即時表達一個態度，但至今還不到那個地步。

新光金公司派和改革派的委託書，在9日開打，一旦改革派「改革新光」成功，將是首家金控因委託書徵求讓經營權變天，市場關注金管會態度和立場。

黃天牧說，委託書徵求制度已做了改革，包括有限和無限徵求，若雙方各循著目前委託書制度去做，金管會沒有特別意見，他話鋒一轉的說，但畢竟是金融機構，金融機構穩定和秩序是我們非常關心的。

尤其是對新光金未來發展有期待或是有一些想法的各方面股東，都應該深深想到，要把這家金控的保戶、存款人、投資大眾的權益放在第一。

那麼，會請新光金兩派股東來談嗎？黃天牧說，金管會不會介入，但我們會觀察，這樣的互動是否影響到市場穩定和秩序，若我們認為有此疑慮，會採取必要措施。

我們會關注，不能影響金融穩定和金融秩序，尤其是新光金有這麼多保戶、存戶和投資人，希望這家金控好的股東，更希望這家金控保戶投資人和存款戶也要安心，希望大家把這各做為上位思考。

「如果保戶或存款戶，認為這樣金控股東會的爭議，影響到他對這家機構未來可能發展的想法，我們就應該即時表達一個態度」，他說，金管會日常都會注意到這家機構本身財業務狀況，至今保戶解約或存戶信心動搖的地步。