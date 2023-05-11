首檔半導體高息ETF問世 群益台灣半導體收益ETF 5月22日開募

台灣向來是全球首屈一指的半導體生產研發重鎮，今年初，ChatGPT再次掀起AI浪潮，電動車與5G商機也持續暢旺，其發展都須高度仰賴半導體技術，不僅推動台灣半導體進入新成長階段，更是市場資金布局的重點，觀察三大法人資金流向，今年來更是加速買超台灣半導體股，買超金額近1,954億元，居所有電子次產業之冠，顯見資金在台灣科技股布局仍首要選擇半導體產業。

群益投信表示，台灣半導體產業趨勢持續向上，獲利表現更長期在科技業中位居第一，是台灣經濟與投資上的護國群山，值得一提的是，這當中更有不少配息大方的公司，且以整體產業來看，近十年台灣半導體業平均每股股利年增率幾乎年年成長，穩定性更優於過去存股族熱愛的金融、鋼鐵與電信股，亦可作為存股投資的收益靠山；有鑑於此，群益投信將在5月22日募集第一檔可作為存股訴求的半導體高息ETF─群益台灣半導體收益ETF（00927），精選獲利能力、成長性與配息俱佳、適合長期投資的半導體企業，這也是首檔加入收益平準金機制的台股半導體ETF，不怕配息被稀釋，打造息利雙收投資利器。

群益台灣半導體收益ETF（00927）追蹤指數為臺灣半導體收益指數，是首檔精選高息成分股的台股半導體ETF，先篩選日均成交額大於8，000萬元與近四季稅後ROE大於0的個股，確保其流動性品質與獲利能力，而指數會在每年5月與12月重新審核成分股，5月底的審核精準鎖定半導體股中的高息股，同時卡位全年高息；此外，第二次指數審核落在12月底，考量股利率、累積前三季獲利成長率，超前布署隔年極具股息及股價成長潛力的半導體企業股票。此檔ETF採取季配息，且成立後預計在7月中旬將除息，在市場預期下半年半導體景氣將復甦，股價有望提前反應，屆時配息入帳有望讓投資人確實感受息利雙收的投資成效。

群益台灣半導體收益ETF經理人謝明志表示，半導體是現代科技發展的基石，而台灣因擁有完整的半導體上中下游聚落，在全球產業鏈中更扮演重中之重的角色，台灣半導體擁有雙高優勢，分別是高市佔與高毛利，上游IC設計市占為全球第二，中游晶圓代工與下游的IC封測和ABF載板皆為全球第一，全球地位難以撼動，同時半導體也是台灣所有電子次產業中，長期毛利率居冠的產業，在產業趨勢向上、技術競爭優勢領先、獲利能力最佳之下，令半導體股長年以來都是台灣科技業中最為值得投資布局的產業。

謝明志進一步指出，值得關注的是，半導體股不僅提供資本利得潛力，也能提供相對穩定的高息收益，以指數來觀察，台灣半導體收益指數2017~2022年的平均股利率為5.4%，收益水準接近高股息指數，與台股半導體指數和其他台股半導體ETF的追蹤指數相比更是明顯優異，且放眼台股加權指數共22類次產業，台灣半導體收益指數歷年股利率亦大都名列前茅，適度布局相關ETF，有助一舉掌握股息股價雙收優勢。