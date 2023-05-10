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中壽獲利平淡 開發金前四月獲利衰退六成 EPS 0.25元

經濟日報／ 記者夏淑賢/台北即時報導

開發金控（2883）自結4月單月稅後純益7.09億元，月減63%、年減54%，累計前四月稅後純益42.11億元，年減62%，累計前四月每股稅後純益（EPS）為0.25元。

開發金4月獲利下滑、累計獲利衰退逾六成，關鍵在核心子公司中壽今年來獲利表現不盡理想，從獲利貢獻最多的子公司變成貢獻最少，也是四大子公司中唯一累計獲利較去年同期衰退的。

開發金四大子公司4月單月獲利均較前月減少，尤以中壽4月獲利受美元升值、台幣貶值的匯兌利益挹注效果不顯，4月稅後純益僅1.58億元，較前月大幅衰退82%為最，而中壽也是在四大金控系統的壽險中，唯一有匯兌利益挹注下4月獲利但卻較前月衰退的。累計中壽今年前四月稅後純益4.79億元，比去年同期稅後純益107.76億元，衰退九成多，累計前四月EPS為0.1元。

開發金另三家子公司，凱基證券、凱基銀行與開發資本，今年來獲利均比去年穩健成長，凱基證4月獲利3.83億元，前四月累計獲利為22.75億元，年增近四成，凱基銀前四月累計獲利20.35億元，年增近兩成，開發資本前四月累計稅後獲利為10.35億元，比去年同期虧損則是顯著轉佳。

開發金控指出，全球經濟仍面臨不確定因素，開發金控將落實風險控管機制，強化競爭力與經營綜效，專注執行核心策略，維持長期穩健經營發展。

開發金控 凱基銀行

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