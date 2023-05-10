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六大壽險累計獲利報佳音 4月正式由虧轉盈

經濟日報／ 記者陳美君夏淑賢／台北即時報導

受惠於4月新台幣匯率貶值0.93%、匯兌利得抑制避險成本，加上穩定的經常性收益與實現資本利得，國內六大壽險4月全數轉為獲利，合計賺進131億元，前四月累計稅後純益近67億元，目前僅剩新光人壽與台灣人壽兩家，今年累計獲利仍為虧損狀況。

大型壽險4月獲利普遍回溫，六大金控今年累計的獲利數字，已從1至3月的虧損翻成獲利。

其中，國泰人壽4月稅後純益28.6億元，較前一個月的2.6億元大舉回升，今年前四月累計稅後純益5.2億元。國壽單月獲利表現提升，主要反映避險成本控管得宜及經常性收益挹注。另外，4月初年度保費及初年度等價保費分別為86億元及34億元，為業界第一。

富邦人壽4月稅後純益為51.58億元，累計稅後純益為124.07億元。台股4月狹幅整理，富邦人壽持續實現獲利及增加股息收入，利息收入及國內股票、基金之投資利益及股息為主要獲利來源。富邦人壽累計前四月初年度保費收入達309.18億元，總保費收入1,015.99億元，皆排名業界第二。

受惠於匯兌利益、穩定的經常性收益及掌握市場波段實現資本利得，南山人壽4月稅後純益為36.2億元，累計稅後純益為41億元。

新光人壽4月稅後純益7.26億元，年成長10%，累計前四月稅後淨損105.7億元。單月成長原因為匯兌利益和少部分股息收入。新壽4月也實現部分股票的資本利得和少部分的股息收入。

中國人壽（2823）自結4月稅後純益1.58億元，較前月大幅衰退82%，累計今年前四月稅後純益4.79億元，比去年同期107.76億元，衰退九成多。台灣人壽受惠美元升值，匯兌利益挹注，單月稅後純益達6.35億元，累計稅後淨損2.47億元。

富邦人壽 保費

延伸閱讀

美4月核心CPI月升0.4% 符合預期

台灣大前4月營收567億元 每股稅後純益1.3元

國泰金前四月賺128.4億元 EPS為0.86元

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