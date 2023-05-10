台翰4月營收年減12％ 展望維持審慎樂觀

塑膠射出大廠台翰（1336）今（10）日公布2023年4月營收達1.77億元，較去年同期衰退12％。累計2023年1至4月合併營收為7.49億元，累計營收仍較去年同期成長3.2％。

台翰表示，目前市場終端需求放緩與新舊機種交替，使得主要客戶對於公司旗下塑膠射出成型的拉貨力道較為保守，是單月營收呈波動情形之原因。從累計前4月產業客戶營收比重來看，印表機/事務機、及其他網路設備併消費型產品分別為94％、6％。因為成本管控力道持續，因此獲利仍維持謹慎樂觀。

觀察全球企業持續朝永續淨零、節能減碳目標邁進，國際印表機大廠亦領先推出多款全新免加熱微噴影印機，可協助企業節省用電量、減少碳排放量，有助於提升企業汰換印表機需求。台翰指出，公司積極朝ESG面向發展，包括將綠色製造科技導入生產製造過程、開發環保材質應用，有效加乘全球企業低碳轉型正面效益。

台翰經營團隊秉持「永續發展」的理念，除了以身作則著手落實ESG外，也攜手產業夥伴在ESG(環境 Environmental、社會 Social、治理 Governance)的面向上持續採取相關行動，近日由臺灣證券交易所與中華民國證券櫃檯買賣中心辦理的第九屆公司治理評鑑公布結果，台翰榮獲排名6％~20％之肯定，相較前一年度的66％~80％成績大幅提高，凸顯台翰近一年積極於董事會治理與運作、提升資訊透明度、維護股東權益及落實企業永續發展之效益。

全球經濟環境仍在低谷期、終端市場需求不明朗的情況下，對整體營運帶來的不確定性風險。台翰持續與客戶保持密切溝通，掌握客戶訂單生產與出貨排程，一方面運用東莞、越南、菲律賓三地生產基地彈性的產能配置，爭取更多次組立的生意機會以助力整體營運維持良好的動能；另一方面，強化公司開發設計技術力、生產製程效率優化、擴大全球業務接單動能等，拉高競爭力且創造未來訂單良好能見度，以期隨著客戶拉貨力道回溫，挹注公司整體營運回溫。