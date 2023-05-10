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蔡宏圖：今年政經情勢充滿變數 國泰金將正面迎擊挑戰

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
國泰金董事長蔡宏圖。（本報系資料庫）
國泰金董事長蔡宏圖。（本報系資料庫）

國泰金（2882）董事長蔡宏圖在最新出爐的「致股東報告書」裡指出，展望2023年，隨供應鏈壓力緩解、通貨膨脹漸獲控制，主要國家央行的升息步調可望放緩，然全球經濟成長面臨下行風險、政經情勢仍充滿變數。

對於今年度營業計畫概要，蔡宏圖強調，2022年在高通膨、升息循環及地緣政治影響下，全球經濟成長趨緩，預計短期內經濟衰退隱憂、緊縮貨幣政策及地緣政治威脅等風險仍將繼續影響全球政經發展，今年應持續以審慎態度迎接新的機會及挑戰。未來一年，國泰金控仍將密切關注全球政經及疫情等情勢變動，秉持為股東、客戶及員工創造最大價值的永續經營理念，以及「誠信、當責、創新」的核心價值，面對市場的快速變化，採取與時俱進的營運策略。

蔡宏圖表示，走過60年，國泰金控以「勇敢承擔、開創新局」的態度，正面迎擊時代浪潮下的不同挑戰。展望未來，將以長期穩健的發展策略，逐步完備區域布局、加速推動數位轉型與業務創新、發揮金融職能實踐永續金融，以達「科技+永續」的雙軸轉型，2023年經營方針，包括：以實踐「亞太地區最佳金融機構」目標，逐步完備區域布局；推動全面數位轉型，數據賦能建構創新場景生態圈；結合金融職能與永續發展，落實永續經營目標。

蔡宏圖強調，未來公司發展策略、受外部競爭環境、法規環境及總體經營環境的影響，後疫情時代伴隨高通膨使全球經貿環境籠罩不穩定因素，加以地緣政治衝突影響，金融市場波動劇烈。美國聯準會自2022年初起強勢升息，歐洲、日本等主要經濟體亦隨之調整貨幣政策，加以高物價及中國大陸防疫封控力度增強，使全球消費需求轉弱，經濟成長預期大幅放緩，衰退風險增加，致使股債匯市波動頻仍，政經變數交織帶來的不確定性仍高，在新的金融監理要求及金融科技業競爭加劇下，整體經營環境存在挑戰。

展望今年，國泰金控除持續掌握契機加速數位創新金融發展、完善整體資產負債配置及管理，充盈集團整體資本結構，以順應市場變遷，並以審慎態度恪守監理法規、深化風險控管機制、落實永續發展外，本集團將持續秉持「誠信、當責、創新」為核心價值，以「保險+銀行+資產管理」三引擎發展策略，實踐「亞太最佳金融機構」之願景，並朝向成為「以金融為核心的科技公司」的目標邁進。

國泰金控 蔡宏圖 升息

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