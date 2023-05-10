兆豐銀力挺太陽光電 統籌主辦中租迪和78億元聯貸案

兆豐銀行（2886）統籌主辦並擔任額度管理銀行之中租控股（5871）（中租-KY）旗下中租迪和股份有限公司3年期新台幣78億元聯合授信案，已順利籌組完成，並於5月9日簽約，本案由兆豐銀行、日商瑞穗銀行、台灣企銀、第一銀行、華南銀行共同主辦。

本次除將中租迪和永續經營ESG指標納入聯貸條件推動永續發展外，授信用途亦包括投資綠能及儲能相關子公司，持續深耕綠能投資。

資料顯示，中租控股為台灣租賃業龍頭，自中小企業融資起家，並與其他同業做出差異化，拓展多元利基市場，造就租賃本業成績亮眼；自2010年積極開拓尚未被高度重視的綠能產業並開展節能設備融資服務，同時積極擴展綠能事業，2014年透過自建及收購太陽能電廠直接進行投資。

截至今年4月，旗下太陽能電廠已達3,356個案場，發電總容量達1,168MW（百萬瓦），躍居台灣太陽光電龍頭，也正好迎合政府推展再生能源的政策方向。

依中租控股公告，去(111)年全年合併營收達到新台幣866.1億元，合併稅後淨利為272.3億元，每股稅後盈餘17.17元，今年前3月累計合併稅後純益為68.9億元，累計每股稅後盈餘為4.35元，產業龍頭地位穩固。