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美將觸及債務上限 歷史經驗顯示TIPS納投資組合相對穩健

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

美國債務上限截止日期逼近，高盛預估美國財政部可能在7月下旬觸及債務上限，富邦投信指出，觀察彭博美國通膨連結債指數在2011年影響市場最大的債務上限事件期間，因避險資金湧入，美國通膨連結債表現相對穩健，同期間美國10年期殖利率則下行86點、S&P 500指數跌幅則近17%，建議投資人持續掌握美國通膨連結債的投資機會。

由於4月份稅收疲軟，導致高盛將美國觸及債務上限期限由原本的8月提前至7月下旬，屆時美國財政部將耗盡其現金和借貸能力，目前美國債務上限為31兆4000億美元，財政部長葉倫已呼籲國會議員需再度提高債務上限，以支持美國政府維繫正常運作。

富邦投信分析，在歷史上，美國政府共調整債務上限達108次，最近一次上調為2021年10月，所幸2021年12月美國國會通過將債務上限上調，避免政府關門的窘況，而近期影響市場最大的債務上限事件是在2011年，當時危機導致標普調降美國主權信用評級，金融市場陷入避險模式，S&P 500指數當時跌幅近17%，然而當時因避險資金湧入，同期間美國10年期公債殖利率則下行86點，美國通膨連結債表現相對穩健。

有鑑於此，富邦投信建議，投資人不妨將升級版的美國公債—TIPS納入投資組合，將資產配置納入具備對抗通膨特性的通膨連結公債，可望提升投資組合的完整性，以「富邦美國通膨連結公債指數基金(本基金配息來源可能為本金)」來說，該基金追蹤的就是彭博美國通膨連結債指數，而該指數之績效與投資年期約當的美國7-10年公債相比，長期以來更能凸顯美國通膨公債對抗通膨的優勢，因此適合長期投資作為核心資產。

目前已成立的「富邦美國通膨連結公債指數基金(本基金配息來源可能為本金)」，是台灣境內第一檔TIPS基金，投資人可至各大銷售通路申購。目前富邦投信官網亦推出【幸福「定」律 好康成「TWO」】活動，即日起至6月底，凡是線上新開戶、原書面客戶申請成為電子交易戶、現有電子戶的投資朋友，皆可享有申購手續費的專案優惠，相關優惠方案請參考活動網站：https://etrade.fsit.com.tw/case/event/2023open/index.html

美國公債 通膨 富邦投信

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