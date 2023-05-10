不確定性和高利率環境 提供美元短期票券貨幣型基金利基

2023年來金融市場在通膨壓力、聯準會升息、銀行業危機、企業財報下修的困擾下而震盪加劇，也讓投資人維持保守心態，然而，值此之際卻有一種金融工具意外受到投資人的青睞，那就是「美元貨幣型基金」，截至4／26當週，今年來美元貨幣型基金的資產規模已經成長超過5000億美元，達到5.26兆美元，成了重要的資金避風港。

除了短期資金停泊站功能外，聯準會升息至近16年來高點亦是吸引資金湧入美元貨幣型基金的重要因素，聯準會已於5月再次升息一碼至5-5.25%區間，雖其暗示未來可能「暫停升息」，但主席鮑爾仍預計2023年內應不會降息。檢視最近四次聯準會「停止升息」經驗，聯準會在升息至高點後，通常會維持利率在高水準不變約5-7個月，這也代表未來一段時間美國仍將處於高利率環境，並有利於美元貨幣型基金，因為這類基金的基準指數大多為美國短天期國庫券，其殖利率通常也會緊跟隨聯邦基金利率上升，根據彭博數據，目前已經升逾5%，遠高於標普500指數約1.7%的股利率和美國5-10年公債殖利率。

更進一步來看，如下表所示，相較於中長天期債券種，過去3年來短天期國庫券依然能提供穩健的報酬，波動度也低於其他債券，因而使短天期國庫券的風險調整報酬表現亮眼，尤其是0-3個月內到期的國庫券。

富蘭克林證券投顧表示，一般而言，美元貨幣型基金主要投資於距離到期日只剩不到一年、信評A以上的優質的貨幣市場工具，如：短期債券、商業本票、信貸機構的存款憑證等。由於美國1-3個月國庫券殖利率已接近5%，有些甚至在3個月內就到期還本，可說是「類現金」，違約風險極低，此外，部分美元貨幣型基金還會定期配息，可能是年配、半年配，甚至是月配息，建議民眾可挑選有月配息的美元短期票券型基金，除了能當作資金停泊站，同時也能享受聯準會升息至5%之後的貨幣市場利息收益。

富蘭克林證券投顧表示，透過美元短期票券型基金來做為賺取美元利息的工具的，好處是資金不會被鎖住，每個交易日都可以申購贖回，流動性佳。此外，投資人不需事先將新台幣兌換成美元再承做美元存款領息，而是可直接以新台幣投資美元短期票券貨幣型基金，再伺機轉換到其他股債平衡基金，故而，美元短期票券貨幣型基金是目前在宏觀金融環境股市動盪、而美元利率升至16年高點的期間，提供投資人一種月領美元利息的選擇。