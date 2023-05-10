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占淨值比25.6% 國銀對陸曝險創新低
金管會昨天公布今年首季國銀對中國大陸曝險最新概況，今年第一季若和去年同期相比，總曝險金額減少二三二七億元，其中授信及投資各自減少一一三○億、一○四一億元；而由於曝險減少，加上淨值增加一三一七億元，使得國銀對大陸曝險占淨值百分比，今年首季較去年同期再減百分之六點七。
金管會指出，今年首季國銀對大陸曝險占淨值比總平均已降至百分之廿五點六，創史上新低；其中聯邦銀行為零，其他占比低於百分之十的有中國輸出入銀行、華泰、三信、元大、台銀、華銀和台中商銀。
曝險比重較高的銀行，分別為中信銀百分之五十九、凱基百分之五十一、北富銀百分之四十五、台新百分之四十四、王道百分之四十二、上海商銀和板信的百分之卅六、遠銀百分之卅五，清一色為民營銀行。
若和去年第四季相比，總曝險額度雖然因為授信減少二○九億元，因此季減一二三億元，但資金拆存增加九十四億元，估計應和首季年關效應有關。
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