獨／P2P平台風險高 行庫直接拒開平台業者存款戶

P2P平台風險高，大型行庫已展開自清嚴審KYC，其中據了解，已有部分行庫旗下分行甚至因為考量總行的內控規格，在面對疑似，或確定是P2P業者要開存款戶時予以婉拒。

金管會目前正調查與詐騙金額高達25億的im.B 平台往來的5家銀行業者，在存款開戶及後續往來管理上是否有疏失，不過據了解，向來對政策敏感度最高的大型公股行庫，先前就已對疑似P2P平台的開戶進行內部盤查，甚至已有行庫基於洗錢防制考量，直接拒開平台業者申請作為法人存款戶。

此外，倘若一定時間之內交易筆數或交易金額過大，即使被准許開戶，之後也會列管；行庫主管指出，原則上依照內部洗錢防制的規定，對被歸類為「風險較高」的客戶都會特別拉高准許開戶及金流的規格：「P2P業者即為其中一類！」

一銀即指出，在受理時在確認客戶身分時，包括徵提客戶登記、營業或其他證明文件之外：「還會確認其所營事業是否包含P2P網路借貸平台！」開戶後對帳戶交易持續監控，倘認定有異常或疑似不法情形者，將依規辦理帳戶控管或洗錢申報。

兆豐銀表示，現行KYC都會進行防制洗錢項目盡職調查，在受理開戶時，舉凡對異常情形客戶無法提出合理說明、或屬虛擬通貨平台，或交易業務事業等三大類情況，都可婉拒開戶；兆豐銀也指出，在對於P2P平台業者相關業務行業別，已經有相關的風險評等模型管控洗防制裁風險評等的機制，接下來已在進一步研議各類型開戶、授信風險，擬再增加更多增加檢核項目。

華銀則說，為防制洗錢及金融詐騙，在進行法人戶開戶作業的KYC時，有四大類資料必須檢附並予以嚴審，包括客戶營業項目、核准設立登記文件之外：「還會再徵提實質受益人及高階管理人資料！」而客戶若屬高風險行業，除了前述四種文件之外還要再提供資金來源、預期交易金額來加強盡職調查。

彰銀也分成開戶前與開戶後兩大階段管理。對此彰銀說，開戶時除了進行業務關係檢核，也會檢視其開戶目的、交易模式與業務三者之間的對接是否合理，否則銀行將婉拒對方開戶；而在開戶後亦會有依據管控態樣，持續作盡職調查及交易監控，例如短期內交易筆數過多或金額過高等，尤其超過申請筆數太多者，將出表加強KYC或申報可疑交易。

合庫則回應，在受理開戶時，就會先檢視對方是否為P2P客戶，包括客戶提供的設立或變更事項登記表、公司章程等，或透過客戶訪談、網際網路查詢或其他方式等，瞭解並確認客戶是否提供P2P網路借貸平台服務：「一旦確認屬P2P業者，將啟動驗證其客戶採實名制」來進行交易，或徵提業者出具確認其客戶身分等，來完成認證流程。