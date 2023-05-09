快訊

柯辦發言人陳智菡：柯文哲99.9%會參選2024總統到底

一封信披露郭台銘早知BNT不賣他？ 郭辦點關鍵：坐實政府卡疫苗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／P2P平台風險高 行庫直接拒開平台業者存款戶

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導

P2P平台風險高，大型行庫已展開自清嚴審KYC，其中據了解，已有部分行庫旗下分行甚至因為考量總行的內控規格，在面對疑似，或確定是P2P業者要開存款戶時予以婉拒。

金管會目前正調查與詐騙金額高達25億的im.B 平台往來的5家銀行業者，在存款開戶及後續往來管理上是否有疏失，不過據了解，向來對政策敏感度最高的大型公股行庫，先前就已對疑似P2P平台的開戶進行內部盤查，甚至已有行庫基於洗錢防制考量，直接拒開平台業者申請作為法人存款戶。

此外，倘若一定時間之內交易筆數或交易金額過大，即使被准許開戶，之後也會列管；行庫主管指出，原則上依照內部洗錢防制的規定，對被歸類為「風險較高」的客戶都會特別拉高准許開戶及金流的規格：「P2P業者即為其中一類！」

一銀即指出，在受理時在確認客戶身分時，包括徵提客戶登記、營業或其他證明文件之外：「還會確認其所營事業是否包含P2P網路借貸平台！」開戶後對帳戶交易持續監控，倘認定有異常或疑似不法情形者，將依規辦理帳戶控管或洗錢申報。

兆豐銀表示，現行KYC都會進行防制洗錢項目盡職調查，在受理開戶時，舉凡對異常情形客戶無法提出合理說明、或屬虛擬通貨平台，或交易業務事業等三大類情況，都可婉拒開戶；兆豐銀也指出，在對於P2P平台業者相關業務行業別，已經有相關的風險評等模型管控洗防制裁風險評等的機制，接下來已在進一步研議各類型開戶、授信風險，擬再增加更多增加檢核項目。

華銀則說，為防制洗錢及金融詐騙，在進行法人戶開戶作業的KYC時，有四大類資料必須檢附並予以嚴審，包括客戶營業項目、核准設立登記文件之外：「還會再徵提實質受益人及高階管理人資料！」而客戶若屬高風險行業，除了前述四種文件之外還要再提供資金來源、預期交易金額來加強盡職調查。

彰銀也分成開戶前與開戶後兩大階段管理。對此彰銀說，開戶時除了進行業務關係檢核，也會檢視其開戶目的、交易模式與業務三者之間的對接是否合理，否則銀行將婉拒對方開戶；而在開戶後亦會有依據管控態樣，持續作盡職調查及交易監控，例如短期內交易筆數過多或金額過高等，尤其超過申請筆數太多者，將出表加強KYC或申報可疑交易。

合庫則回應，在受理開戶時，就會先檢視對方是否為P2P客戶，包括客戶提供的設立或變更事項登記表、公司章程等，或透過客戶訪談、網際網路查詢或其他方式等，瞭解並確認客戶是否提供P2P網路借貸平台服務：「一旦確認屬P2P業者，將啟動驗證其客戶採實名制」來進行交易，或徵提業者出具確認其客戶身分等，來完成認證流程。

P2P 洗錢防制 兆豐銀

延伸閱讀

imB非法吸金掀討論 金管會：要求銀行落實KYC

im.B風暴 業者：正派P2P公司 至少符合美規管3定義

影／「不要再擺爛」 產業促政府出手管制P2P借貸平台

籲政府監管P2P平台卻得冷回應 藍委：非常遺憾

相關新聞

為何國銀對陸曝險額再度殺破底？兩大關鍵原因曝光

中美貿易與科技競爭未歇下，台商投資重心轉赴東南亞或美國，大陸市場資金需求驟降，加上地緣政治緊張，使國銀大陸曝險總額和比重...

加密貨幣交易所Bittrex破產 金管會：沒在我國境內登記

加密貨幣交易所Bittrex，上月因涉嫌經營未註冊證券交易所、清算機構及修改陳述以規避監管被SEC起訴，該公司在周一聲請...

國銀大陸曝險年減逾2000億 平均淨值比降至26%

金管會公布今年首季國銀大陸曝險，包括放款、投資、資金拆存等曝險及淨值的最新概況。根據金管會發布最新統計，112年第1季若...

獨／P2P平台風險高 行庫直接拒開平台業者存款戶

P2P平台風險高，大型行庫已展開自清嚴審KYC，其中據了解，已有部分行庫旗下分行甚至因為考量總行的內控規格，在面對疑似，...

imB非法吸金掀討論 金管會：要求銀行落實KYC

網路借貸媒合平台imB涉嫌「假債權、真吸金」，引起關注。金管會今天表示，任何經濟社會行為都和金流有關，和金流有關就會至銀...

匯兌利益助攻 上市金控前四月總獲利估將突破千億元

上市金控公司今年1到4月累計整體獲利，可望跨越千億元大關，受惠4月新台幣兌美元貶值，挹注匯兌利益，壽險型金控可望有更好的表現...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦