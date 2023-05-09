國銀赴陸設點 近五年掛蛋

受兩岸情勢緊張、大陸經濟下滑、台商對陸投資趨緩等三大利空夾擊，讓國銀赴陸設點全面縮手。據金管會統計，從2018年8月至今、近五年來都沒有任何一家國銀申設赴陸設分支機構，換言之，國銀赴陸設點、近五年全掛蛋。

另據金管會統計，台銀、國泰世華銀、土銀這三家銀行，最早是在2014年起陸續獲金管會核准赴陸設點，但至今卻遲遲未獲大陸核准；據透露，這三家國銀已打算撤件，等於不在大陸市場再增設據點。

依規定，國銀申設大陸據點，得獲我方和陸方的雙方核准。台銀是在2014年2月獲金管會核准赴陸設上海自由貿易試驗區支行，國泰世華銀是2016年5月、土銀則是2017年8月底都獲准設廈門分行，但陸方至今都未點頭。

銀行局副局長童政彰說，國銀申設海外據點，都會評估政治、經貿、金融情勢、雙邊貿易、相互投資情況，及當地適用外國銀行的金融法令和稅負做相關評估，國銀是否赴陸設點，會依每家銀行業務和客戶屬性自己做評估。

銀行主管私下則說，國銀赴陸設點縮手有三大主因，一是、兩岸情勢緊張、二是、中美貿易戰讓台商在陸投資和資金需求下降，也讓台資企業外移，三、大陸經濟不如以往，授信風險增加。

據金管會統計，國銀目前在大陸地區共25家分行、8家支行、5家子行，去年底稅前盈餘僅55億元，是金管會有該統計來的新低，年減21%。