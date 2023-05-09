國銀大陸曝險年減逾2000億 平均淨值比降至26%

金管會公布今年首季國銀大陸曝險，包括放款、投資、資金拆存等曝險及淨值的最新概況。根據金管會發布最新統計，112年第1季若和去年同期相較，總曝險年減2327億，其中授信及投資雙雙減少1130億及1041億，而由於曝險減少，加上淨值增加1317億元，使得對大陸曝險占淨值百分比，今年首季較去年同期再減6.7%。

根據金管會最新資料，大陸曝險占淨值比在今年首季，總平均水準已降至26%；其中，聯邦銀行已為0，其他中國輸出入銀行、華泰、三信均為3%、元大銀行為5%、台銀6%、華銀7%、台中商銀9%，均低於10%以下。

而曝險比重最高的，分別為中信銀59%、凱基51%、北富銀45%、台新44%、王道42%、上海商銀36%、板信36%、遠銀35%，清一色為民營銀行；其他公股行庫，包括土銀為18%，合庫、一銀為17%、彰銀18%、台企銀14%、兆豐銀18%。

而若和去年第四季相較，總曝險額度雖然因為授信減少209億元，因此季減123億元，但資金拆存卻增加94億元，估計應和首季年關效應剛過有關。

金管會銀行局副局長童政彰表示，金管會自從2018年核准上海商銀所開的無錫分行之外：「5年來目前未有任何申請及核准案件。」而該分行在2020年9月大陸已核准及開業。

而也有迄今雖獲金管會核准，但仍未開業的大陸據點，銀行局統計主要有三家，包括土銀廈門分行、國泰世華銀廈門分行、台銀的上海自貿試驗區支行，分別是在2017年8月31日、2016年5月10日、2014年2月18日獲金管會核准，亦即，已分別長達快6年、7年、9年多懸而未決。

據銀行局最新統計，目前全體銀行有海外據點共154家分行，30家支行，21家子行，在當中亞洲有102家分行，30家支行，16家子行，在大陸則有25家分行，8家支行，5家子行。童政彰對於國銀設點分析，國銀要到海外設據點，基於金融跟實體貿易走，會評估三大面向，包括雙邊貿易相互投資情況，及當地對外銀的金融法令及賦稅，和以當地與銀行業務狀況來作分析。