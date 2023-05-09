投資街口惹議 泰山董事長詹景超：街口將IPO、現在取得成本低

泰山日前宣佈，以36億元價格投資電子支付龍頭街口40%股權，市場派龍邦痛批掏空，董事長詹景超今再度親上火線說明投資細節，強調這是商業判斷，街口絕對是好的投資標的。

詹景超表示，泰山跨業投資並非首例，多年前從製造業跨足零售業，投資福客多便利商店，當時也不知道是否會成功，但最後與全家合併，處分全家股權，享受到獲利果實，證明當初的商業判斷是很有價值的。

詹景超指出，近幾年全家的現金殖利率只剩下2%，為了5萬名股東權益，要尋找下一個投資機會，才決定入股街口。

詹景超也說，台灣早晚會走到無現金社會，而街口支付擁有600萬用戶、30萬個配合商家據點，且使用者年齡層落在20~30歲，與泰山瞄準客群一致，未來十年沒有布局到數位通路上，營收表現堪慮。

全盈支付正在起步中，街口支付則是龍頭，雖然也會面臨競爭，但策略性投資之外，街口也有規劃在兩年內IPO，現在取得股權的成本較低，投資不是百分之百沒有風險，但街口最大的虧損時期已經過了。

對於龍邦指控投資街口案程序不合法，泰山委任律師陳錦旋表示，4月20日當天的審計委員會不是流會或散會，因此5月5日的董事會，是當時沒有開完的延會，雖然重大議案若沒有審計委員會二分之一以上成員之同意，就要到董事會三分之二以上董事同意才算。

陳錦旋強調，在前獨立董事杜英達辭職後，審計委員會成員只有二人，即便只有獨立董事李明輝一人，也算是二分之一以上，因此董事會只要普通決議就可以通過投資案。他也說，也表示，有關證交所要求的函文，會盡力在5點之前提出。