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綠界公布Q1財報 首季EPS賺5.09元

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

國內第三方支付大廠綠界科技（6763）昨（12）日公布首季財報，上季每股純益為5.09元，賺逾半個股本，雖較去年第4季每股純益6.22元衰退，但較去年同期每股純益4.87元略增，整體表現仍算持穩。

展望後市，綠界認為，隨著賣家用戶會員數量逐年成長，該公司提供的金融科技服務也愈來愈多元，並且逐漸演變成為一個賣家商戶開店必備的「軍火庫」，對今年業績展望相當樂觀。

綠界強調，該公司以線上金流服務供應商為出發點，目前業務已延伸至完善的金物流、電子發票等服務，伴隨商家在線下交易時非現金交易、尤其是信用卡及電子支付交易比例逐年快速攀升，拓展實體店家的刷卡機以及電子支付市場需求將是未來線下交易的重大方向之一。

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