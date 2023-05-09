新壽：母親節添購3類保單寵愛自己

母親節將屆，不管是回歸家庭的「全職媽媽」；兼顧工作與家庭的「職場媽媽」；或是年事較長的「銀髮媽媽」，今年和家人團聚慶祝的同時，都別忘了好好審視自身風險，為自己增添多重保障。新光金控（2888）子公司新光人壽建議，不論是處於哪個年齡層的媽媽，都需要規劃基礎健康醫療、加值重大傷病及完整長期照顧保險，配置醫療保障，防範重大傷病及失能風險，也可選擇有「外溢機制」的保險商品，透過保費折減回饋，督促自己養成良好運動習慣，才能常保健康與青春。

根據衛生福利部資料統計，國人平均住院費用，在10年間從5.2萬元增加到6.2萬元，成長了19%；住院手術及門診手術人次，在5年間成長了約15%，醫療保障今日準備好，用時沒煩惱。而年齡在增加、身體怕退化，健保署「特材使用量分析」，以人工水晶體植入人次為例，10年間就大幅成長62%，顯示醫材需求逐年增加。

「新光人壽醫起元氣醫療終身健康保險」，提供住院醫療日額3,000倍的醫療保障帳戶，以住院醫療日額1,000元計算，各項保險金累計最高可給付300萬元，有效降低民眾醫療費用負擔。保障內容涵蓋住院、手術、處置、醫材、壽險等五大範疇，提供全方位的健康保障，手術保障項目高達1,499項，處置項目達134項，以及8項常見的特定醫材補助，強化保障有備無患，還可減輕就醫自費負擔。

以30歲女性投保20年期繳費「新光人壽醫起元氣醫療終身健康保險」，住院醫療日額2,000元來說，年繳保費45,940元，相當於每天約126元，即可享有終身600萬元醫療帳戶保障。

而現今重大傷病治療往往伴隨高額費用，健保署統計，全民健保重大傷病證明有效領證數已突破100萬張，近一年來平均每3分03秒，就有一人新申請重大傷病證明，若經濟能力許可，也應趁早投保重大傷病險，防範措手不及的重大傷病風險。以「新光人壽享安心卡重大傷病定期保險」為例，30歲女性保險金額100萬元，20年期年繳保費37,000元，20年總繳保費740,000元，提供22大項重大傷病項目，包含300項以上傷病，保險金採一次給付、整筆理賠的方式，讓保戶更能安心養病。

若保戶於保障期間屆滿時未罹患重大傷病，到了85歲即可領取滿期保險金；若不幸於保障期間身故或完全失能，也可領取身故保險金或完全失能保險金，讓所繳費用有去有回。

此外，隨著高齡少子社會來臨，媽媽們也應為晚年照護未雨綢繆，若行有餘力應補足長照險，預備看護費用。以「新光人壽長照心安長期照顧終身健康保險」，30歲女性投保20年期、保險金額3萬元為例，年繳保費33,480 元，一天不到100元，提供長期照顧分期給付及完全失能分期給付雙重保障，可支付長期且龐大的照護開銷。預算有餘者，可再加購「新光人壽一次心安長期照顧終身健康保險附約」，一次性給付的保險金適合用來改造居家無障礙環境，或購買金額較大的醫療器材、氣墊床等輔具設備，提升長照品質，減少照顧者的壓力，增加被照顧者的舒適性。

新光人壽表示，上述醫療、重大傷病及長照保單均設計外溢回饋機制，只要每周至少上健身房或運動場所二日或是每週至少三次每日步數達8,000步，就能視運動點數累積的情況獲得保費折扣，以此鼓勵媽媽們養成固定運動習慣，加強自主健康管理的重視。