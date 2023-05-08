兆豐金前四月賺快140億元年增八成 EPS站上1元

兆豐金控（2886）4月單月獲利重返30億元之上，為32.14億元，累計稅後純益139.9億元，較去年同期大幅成長八成，累計每股稅後純益(EPS)為1元。兆豐金持續受惠兆豐銀財務操作債券息收增加以及SWAP交易利益挹注，加以兆豐產險4月單月虧轉盈，因此單月稅後純益重回30億元之上，在已公布4月獲利的七家金控股中，兆豐金的4月單月、累計前四月稅後純益以及累計EPS，三項均居冠軍。

兆豐金控今年來獲利頻創新高，今年1至4月扣除3月因為子公司兆豐產險增提7億元理賠準備金虧損，而影響兆豐金3月單月獲利下滑至29億元，其他月份單月稅後純益都在30億元之上，關鍵即在核心子公司兆豐銀今年來財務操作獲利貢獻大增，雖然4月因為計息天數減少等因素使得收益略降，但是產險端單月虧轉盈，因此兆豐金4月又重返單月獲利30億元以上水準，累計EPS更在4月達到1元。