中國信託越南機會基金5/8起開放新資金進場

中國信託越南機會基金自5月8日起開放受理新增新台幣級別申購(含單筆、定期定額及轉申購轉入等交易)。這是這檔基金第五次追募，募集新台幣計價級別總面額50億元。本次追加募集後，新台幣級別總面額提高至165億元、美元級別總面額維持等值新台幣115億元。

到第1季底，中國信託越南機會基金規模達227.8億元，為國內規模第二大的海外基金。越南今年來漲幅逾4%，領漲東協股市。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，五一長假結束後，越股5月4日才重啟股市交易。在第1季財報結束後，投資人大多繼續觀望股市，導致流動性下滑，權值股的賣壓仍存。

展望後市，張晨瑋認為，越股在投資人信心尚未回籠的情況下，仍處震盪偏弱走勢，但中長期經濟展望仍不變，建議投資人以定期定額方式入手越南基金，參與散戶信心回復後的反彈。