新光金改選 改革派洪士琪重炮回擊新光金創辦人吳東進

新光金改選，大股東洪士琪今日下午發聲明重炮回擊新光金創辦人吳東進在媒體上刊登的廣告，雙方交鋒重點主要有三，其中洪士琪直批吳東進聲稱已掌握三分之二股份，「實屬妄言，企圖混淆視聽、誤導股東！」新光金控股東結構依公開資訊，國內散戶股東約逾50%、外資股東約18%，絕不可能掌握到三分之二，還說若屬實，吳東進恐怕違反金管會「據實申報同一人同一關係人」規定。

除了上述的回擊，洪士琪在聲明中直接和吳東進交鋒的，還包括吳東進質疑由台新金董娘彭雪芬出任新勝公司董事長、將新光金改選與合併案連結混淆視聽。洪士琪指出，提名股東之一新勝公司為持有新光金控股份逾3%的原始股東，新勝公司本次提名新光金控的董事候選人的重大決策，亦均經董事會合議通過，董事長僅係代表董事會執行決議，他進而抨擊，吳東進企圖以彭雪芬為吳東亮之妻身份，模糊新光金控內部董事會應予整改的焦點，甚而故意導引牽連至不相干的合併議題，操弄投資大眾，此舉才是破壞新光金控未來發展、未將新光金控最高利益視為要務，戕害新光員工及股東權益至明。

而對於新光金合併案，洪士琪反批，吳東進再以股東身分指導董事會對於合併條件的要求：「等於再次不當干預新光金控董事會！」洪士琪痛批新光金控本次股東會只涉及三年一次之董事改選，並無任何合併議案，吳東進不僅未正視檢討其過往經營新光金控問題，反而再次干預新光金控決策，企圖以合併假議題，掩蓋新光金控績效不彰的事實，更妄稱已掌握三分之二股份來動搖小股東的選擇，並以新光金控資產雖為國內第四大，但市值卻為所有金控倒數第二，目前更為股價唯一低於面額的金控，更遑論遠低於淨值，截至今年Q1已累積虧損逾90億元，更成為唯一有虧損的金控公司，來痛批新光金經營績效，且再以此強調董事會整改的必要性及急迫性。

他也強調，新光金股票長期低於票面，因此近五年來數次增資之價格亦僅能以低於票面發行，2022年4月以9.52元發行之GDR，現今甚至僅餘 8.42元，股東權益明顯受損；且近五年來，新光金控歷次發放的股息遠低於主要同業，累積發放的股利金額僅 241億元，但現金增資卻高達 266億元，股東被要求增資的數額甚至遠高於新光金控配發予股東的股利，顯然歷年增資並未實際發揮經營績效；況且今年預計尚須增資2、300億元，未來面臨2026年接軌 IFRS17、ICS 2.0 前亦有鉅額增資壓力，這絕非單吳東進一個人增資即可因應，而是要全體50萬名股東共同承擔面對，且董事會繼續漠視已身的經營失能，僅一昧要求股東支持增資，實未善盡保護股東權益之責。