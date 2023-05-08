數位部：培養本土資訊業者 讓台灣資安產業發展得更好

CYBERSEC 2023台灣資安大會明（9）日登場，總統蔡英文、美國前國土安全部長暨美國加州大學柏克萊分校政治安全中心創辦人Janet Napolitano均將出席；數位部表示，今年數位部的重要工作就是數位韌性、數位轉型與資安，也期待未來能培養台灣本土資訊業者，讓台灣資安產業發展越來越好。

CYBERSEC在國際上的知名度逐年提升，2023 CYBERSEC以「Bring Security To」為題，展會規模較去年成長30％，設立近900個攤位，並邀請世界知名資安領袖與專家，以及亞太區多國資安廠商與代理商來台參觀交流，展示台灣多元前瞻資安量能。

隨著全球數位化加速驅動，複雜的網路環境也讓新興攻擊手法層出不窮，資安已成為鞏固社會安全的重要基石；如何將資安融入組織與人民的DNA，將是全球共同的課題。

數位部長唐鳳指出，對於數位部來說，今年的重點是推動零信任機制，這項機制不只要在政府端推動，更希望推廣到民眾端，希望未來民眾能把密碼換掉、改用生物辨識認證，或者是不只設密碼，而是多增加一層認證方式，保障資訊安全。未來，若這項機制普及化之後，對於跨境貿易也都很有幫助。

數位部也積極培育台灣資安產業，數位部次長李懷仁指出，產業資安、資安產業互為表裡，數位部期待把台灣本土資安產業扶植起來，讓資安產業逐步茁壯；尤其，地緣政治情勢緊張，資安可以做到「可信任」相當重要。

台灣去年成立資安長聯誼會，各行各業資安長都聚集在一起交流資安治理及技術，金管會也都要求上市櫃公司必須逐步設立資安長，李懷仁表示，這對於扶植本土資安產業也是很重要的。

李懷仁指出，從全國際來看，台灣、以色列等國家的資安能力都走得很前面，國發基金本來也有框列一筆錢在投資資安產業，希望能夠輔導資安產業逐步茁壯，甚至未來有機會夠走進資本市場。

「打國際盃一定要有資本市場支持。」李懷仁說，數位部期待先培養幾家資安業者成長，等到這些業者養大、茁壯了，之後這些茁壯的業者能夠帶著後面的新創業者逐步長大，讓台灣資安產業發展越來越好。