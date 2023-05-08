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泰山買街口是否程序違法？商業司：待變更登記時審酌

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導

泰山（1218）買街口金融科技遭大股東龍邦（2514）指未經審委會決議，也不符合《公司法》規定，董事會決議應為無效。身為公司法主管機關的經濟部商業司今（8）日說明，開會是否有違法公司法，將會等到泰山提出變更登記時，與金管會一同審酌相關文件及議事資料。

泰山6日以36億元買下街口金融科技四成股權，市場派龍邦痛批程序非法，認為街口支付案根本不在5月5日董事會討論議程內，泰山卻以4比0通過議案。

然而，泰山獨董陳敏薰控訴，4月20日會議流會未開董事會，而該日審委會中斷散會，何來5月5日續行；且公司法僅有規定，股東會可以決議，並不包括董事會及審委會，認為程序違法。

對此，商業司初步分析，會議散會確實就已經結束，下次會議也可以討論相同議程，但是否屬於「續行」仍有待釐清。

面對這起外界關注投資案，商業司說，泰山屬於公發公司，目前證交所也已要求泰山提供議事資料；商業將會在泰山提出變更登記時審酌文件及議事錄，並橫向與金管會確認其有效性。

泰山 公司法

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