台灣成立主權財富基金？央行4點回應「修正央行法並非適合方式」

台灣要成立主權財富基金嗎？針對立法委員提案，中央銀行今（8）日發布新聞稿指出，對政府設立主權財富基金向持開放立場，但強調修正央行法，無法達成設立主權財富基金的目的。

央行指出，日前部分立法委員為設立主權財富基金，提案修正央行法第20條、第33條。長期以來，央行對設立主權財富基金採開放立場，但修改央行法並非適合之方式，說明如下。

一、 各國主權財富基金是由政府非央行主導成立

主權財富基金顧名思義為政府的基金，各國由政府主導成立專責機構，就國家財富(如石油等自然資源收入、財政盈餘)，或受政府委託(如退休金)進行投資管理。

二、 主權財富基金的投資目的與外匯存底不同，且非央行經營目標

(一) 主權財富基金以創造財富為投資目的。外匯存底的主要功能在挹注國際收支失衡的外匯需求，及維持外匯市場的秩序，其投資操作原則首重安全性與流動性，不宜承擔高風險。

(二) 央行法第2條規定央行的經營目標，其中並無創造財富。草案建議設立之基金，擬投資於策略性產業、關鍵技術，亦非央行的業務。

三、 修正央行法無法達成設立主權財富基金之目的

主權財富基金管理機構之人事、預算、組織均極具特殊性，我國現行人事法規、國營事業管理法、預算法等，無法因應其需求，須另以專法規範處理。此外，設立主權財富基金之已開發國家，多以專法規範其設立及運作，尚無以央行法規範者。

四、 央行對政府設立主權財富基金持正向開放立場，惟不宜無償撥用外匯存底

(一) 國家主權財富基金既為「政府」的基金，我國是否設立主權財富基金，宜由政府整體考量，審慎衡酌。

(二) 央行對政府設立主權財富基金向來持正向、開放的立場，政府如決定設立，建議應制定專法，由政府全額出資，設立獨立專業管理機構，並明訂管理機構的政策目標、治理及監理架構等。事實上，我國的勞保、勞退、國民年金及退撫基金，雖無主權財富基金之名，但已有主權財富基金之實。

(三) 今年4月底外資持有國內股票及債券市值占外匯存底比率達96%，加以我國並非IMF會員國，宜持有更充裕的外匯存底，以因應資金大量進出，強化外部衝擊之韌性。因此設立主權財富基金之資金來源，宜由政府統籌規劃，不宜直接無償撥用外匯存底。

立法委員吳欣盈、羅明才等64人，鑒於台灣的外匯存底持續累積，2022年12月底外匯存底已增達5,549.3億美元，如將外匯存底提撥一部分作為主權財富基金，實不失為央行資產負債表

縮表的另類良方。為避免龐大外匯資產無效率的使用，要求央行應提撥外匯儲備總額的一定比例（10%），設立外匯投資基金做為我國的主權財富基金，強化國家競爭力與安全，並累積國家財富，提出「中央銀行法第二十條及第三十三條條文修正草案」，並於周三舉行公聽會。