前副總裁談央行 干預匯率資料應公開

「央行有關匯率的決策資料要公開更多，才有助於政策研究！」前央行副總裁、台大經濟系教授陳南光8日發表與央行相關主題的演講。在演講中分析台灣狀況時他表示，台灣央行許多主張與研究觀察不同，應該公開更多匯率干預的決策資料，讓外界對於央行的金融穩定政策產生的效果有更多研究。

央行角色備受挑戰

陳南光8日於連震東紀念講座以「中央銀行與金融穩定」為題發表演講。他首先介紹央行的原由，指出央行在國有化後，最主要的目標原本是提供緊急融通給陷入流動性危機、但仍具有償還能力，且能提供良好擔保品的金融機構，而央行應該以較高的懲罰性利率，提供無限制的融通。

但陳南光指出，央行此一放貸鐵則於近代受到不少挑戰，包括現在銀行資金來源多元化，大額批發金額加深擠兌風險；影子銀行易遭受流動性危機等，這過去也是造成2008年金融海嘯的主因，還有隨著金融機構持續購併、複雜化，銀行「大到不能倒」的問題惡化，且緊密的金融網絡反而更成為金融危機蔓延的管道。

不應以國庫紓困

「央行很多行為已經脫離貨幣政策範圍，獨立性逐漸下降。」陳南光分析，如聯準會等央行近年來將許多非傳統工具常態化以支持經濟成長，持續以量化寬鬆政策輸出鉅額流動性，還維持長期低利率的環境，容易造成房價與股價的泡沫化，這在金融海嘯後不明顯，但在疫情後，全球通膨的效果就非常明顯。

陳南光也列舉幾點，包括提高金融機構的流動性要求，監理機關會檢視央行在1個月內與1年左右的流動性；此外也要減緩信用與資產價格循環，像是要求金融機構槓桿不得低於3%，減緩槓桿操作時信用快速擴張或萎縮的傷害；最後也要提高金融機構損失的吸收能力，包括強制保留2.5%的資本緩衝與內部紓困機制。

「內部紓困機制就不會讓納稅人要為金融機構倒閉負責。」陳南光表示，可以透過銀行發行合格金融工具，使得銀行資本適足率低到一定水準後，觸發債券轉換為股票或註銷的機制，才會讓金融機構的利害關係人（投資者）監督其財政紀律；最後也要針對大型金融機構採取更嚴格監理措施。

開放政策干預資料

陳南光最後強調，能對央行政策有如此詳細的研究，需要透過央行將決策進行公開以利外界檢視，但以我國為例，過去央行總聲稱因為實施NDF（無本金交割遠期外匯）禁令，才能讓台灣從亞洲金融風暴中全身而退，可從匯率與實施政策的時間對比是有落差的，卻沒有進一步資料來評估央行的政策效果。

而且他認為，台灣度過亞洲金融風暴的主因是政府負債相對比例低、金融市場與海外連結不深與外債外逃少，因此建議央行開放匯率干預歷史資料，讓外界評估央行政策的後果。陳南光擔心，央行如金融重建基金等政策執行時間太久，將因應金融危機的工具常態化實施，恐會對市場有扭曲效果。

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