群益期貨斥資逾億 全新升級頂規Tandem交易系統

過去兩年受疫情衝擊及全球央行大撒幣，台股市場新增469萬的股票新開戶人數，其中以20-30歲的年輕族群居多，隨著市場參與人數增加，使台灣股票市場與期貨市場的交易量屢創新高，因此，交易平台的穩定性及交易速度更顯重要。群益期貨（6024）為因應市場變化及注重投資效率與交易體驗的年輕人增加，斥資逾億台幣，於今年五月偕同HPE、凌群電腦合作升級最新一代、最高規格、號稱交易主機界勞斯萊斯的Tandem主機，提供客戶更穩定、更安全且更高速的服務。

群益期貨多年來選用具有高效運算的HPE NonStop系統，以因應客戶體驗與交易效能課題，同時為落實「客戶體驗優先」的理念，更是斥資上億將系統升級至與台灣證交所、期交所同等級的最新一代HPE NonStop NS8 X4系統，全新主機也建置在與期交所主機位置相同的板橋IDC機房，減少節點與距離，縮短網路傳輸的時間。經群益期貨實際壓測觀察，平均每筆委託處理時間縮短至0.06毫秒，提升約4倍效率；NonStop 除了分散式即時資料庫，可以使處理器多工處理大量交易提升效率外，同時具備高可靠性，讓交易過程中，即使系統異常也能維持業務服務不中斷。

此外，近年來金融業的網絡安全事件層出不窮，身份盜用、數據泄露等問題已經嚴重影響金融交易的安全性，群益期貨是首家上市的期貨商，無論內部及外部的監管皆有保障，且今年初國內部分期貨商的海外期貨下單系統異常，做為海期備援第一的群益期貨，因為早有自建直連海外三大交易所的DMA（Direct Market Access）系統，才能保障客戶交易不受影響，深受廣大客戶的信賴。因此選擇一個可靠的期貨商，更是能夠大大提升投資人的交易品質。

除了基礎的系統平台升級以外，群益期貨亦不斷追求功能上的創新，例如提供24小時全球監控、全自動免盯盤的「鷹眼智動單」，提供結合停利與停損雙邊洗價的OCO二擇一策略單、追蹤市價更新觸發價避免賺小或賠大的移動停損單、利用不同商品的關聯性跨市場下單的看A下B單等多項智慧單功能，讓客戶依自身需求完成布局。其中今年通過專利的「順勢通道」倍受交易人喜愛，透過母子單設置，區間內低買高賣來回操作，緊跟市場行情變動，讓交易人又多了一個新的交易利器。

群益期貨表示，雖然公司不斷投入資源在系統升級及交易服務上的創新，但公司不忘以「人」為核心的企業初衷，在展現群益不斷創新、成長的同時，也同時站在客戶的角度去思考如何提供更好的交易體驗和更安全、可靠的交易環境。