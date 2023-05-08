南山人壽攜手愛奇兒家庭 一同守護海洋、守護美好未來

假日的花蓮七星潭是遊客時常駐足的海灘，在母親節前夕的周末，這裡有一場不一樣的淨灘活動！由逾40位花蓮在地的南山業務夥伴與家屬攜手「台灣得勝者棒球聯盟」的孩子及家長共同守護海洋，不僅還給七星潭美麗風貌，更讓這群愛奇兒孩子用實際行動證明他們也能為地球盡一份心力。南山人壽期許，未來能持續與更多外部組織或團體合作，共同倡議推動公益行動，為台灣守護永續環境，還給孩子們一個乾淨美好的未來。

南山人壽秉持「以人為本」的精神，以關懷為核心價值，自詡為「公益服務業」，長期以來，透過遍布各地的服務據點、通訊處以及為數眾多的保險業務人員，持續深入台灣不同社區、鄰里，看見社會的需要，投入人力與資源，積極推動及參與各項公益活動。

除了對人的關懷，南山人壽亦積極實踐地球公民的責任，連續12年發起守護海洋行動，從初期築籬固砂、海岸造林、淨灘撿拾垃圾，到近年擴大關注海洋廢棄物問題，建置海廢再生藝術牆等等。在今年，南山人壽首次與「台灣得勝者棒球聯盟」合作辦理淨灘，串聯花蓮在地超過40位業務夥伴與家屬的力量，在烈陽與汗水中，與愛奇兒孩子及其家長一同合力淨灘，不分你我、並肩合作撿拾寶特瓶、浮球等各種廢棄物，最後再將撿拾來的垃圾進行分類，讓孩子們學習環境教育的觀念，傳遞永續的意義。