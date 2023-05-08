泰山投資街口沒那麼容易 需先經過投審會

泰山日前宣布透過股份買賣加上新股認購方式，以36億元取得街口金融科技40.4%股權，經營權之爭對手、市場派龍邦除了指控程序不合法外，更擔憂鉅額款項直接匯出，呼籲主管機關介入，但據了解，街口金融科技為僑外資，必須要經過投審會審議通過後才能交割。

龍邦董事長劉偉龍日前表示，泰山投資街口未經審計委員會決議，也沒有合法有效的董事會決議，不僅違法也違反主管機關要求，呼籲證交所、投審會，為維護股東權益務必有效制止泰山把錢匯出，否則今天（8日）錢一旦出去，就被掏空。

而泰山去年底突然宣布處分金雞母全家20%持股，之後的第一個交易日就完成交易，也讓市場派擔心，是否會再來一次突襲式交易，直接「生米煮成熟飯」。

但事實上，街口金科為僑外資公司，相關的投資都要經過審議，投審會表示，要先看主管機關金管會的決定，之後才會經過投審會，目前投審會都未收到案子，更不用說在今天就匯款完成交易。