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泰山投資街口沒那麼容易 需先經過投審會

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
泰山董事會日前通過以36億元取得街口支付40.4%股權，此舉引發大股東龍邦國際不滿。龍邦國際召開記者會回應，指出街口支付案未經審計委員會決議，程序完全非法，泰山獨董陳敏薰（左二）甚至率領龍邦董事長劉偉龍（右二）、董事韓泰生（右一）與律師黃福雄（左一）鞠躬懇求，向蔡英文總統、行政院長陳建仁喊話，請求協助救救泰山企業。記者許正宏／攝影
泰山董事會日前通過以36億元取得街口支付40.4%股權，此舉引發大股東龍邦國際不滿。龍邦國際召開記者會回應，指出街口支付案未經審計委員會決議，程序完全非法，泰山獨董陳敏薰（左二）甚至率領龍邦董事長劉偉龍（右二）、董事韓泰生（右一）與律師黃福雄（左一）鞠躬懇求，向蔡英文總統、行政院長陳建仁喊話，請求協助救救泰山企業。記者許正宏／攝影

泰山日前宣布透過股份買賣加上新股認購方式，以36億元取得街口金融科技40.4%股權，經營權之爭對手、市場派龍邦除了指控程序不合法外，更擔憂鉅額款項直接匯出，呼籲主管機關介入，但據了解，街口金融科技為僑外資，必須要經過投審會審議通過後才能交割。

龍邦董事長劉偉龍日前表示，泰山投資街口未經審計委員會決議，也沒有合法有效的董事會決議，不僅違法也違反主管機關要求，呼籲證交所、投審會，為維護股東權益務必有效制止泰山把錢匯出，否則今天（8日）錢一旦出去，就被掏空。

而泰山去年底突然宣布處分金雞母全家20%持股，之後的第一個交易日就完成交易，也讓市場派擔心，是否會再來一次突襲式交易，直接「生米煮成熟飯」。

但事實上，街口金科為僑外資公司，相關的投資都要經過審議，投審會表示，要先看主管機關金管會的決定，之後才會經過投審會，目前投審會都未收到案子，更不用說在今天就匯款完成交易。

泰山

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