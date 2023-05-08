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新制勞退、國保基金共20億美元海外股票投資 今徵求四家業者代操

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
勞動基金運用局。本報資料照片
勞動基金運用局。本報資料照片

勞動基金運用局今（8）日公告，新制勞工退休基金及國民年金保險基金共20億美元（折合新台幣約613億元）海外股票委任投資，規畫徵求四家全球海外資產管理公司，績效係採追蹤MSCI All Country World Index （MSCI AC世界指數），預計6月12日截止投標，預計最快今年第3季決標。

勞動基金運用局表示，這次20億美海外投資委任，係採全球被動型、相對報酬型委任，績效指數追蹤MSCI All Country World Index （MSCI AC世界指數）。

勞動基金運用局表示，這次海外委任共計20億美元，其中新制勞工退休基金預計委任16億美元，共委任四家業者，每家業者之委任額度為4億美元；國民年金保險基金預計委任4億美元，共委任四家業者，每家業者之委任額度為1億美元。委任期間為自實際撥存受託基金資產至保管機構之日起5年。

在投標業者資格方面，勞動基金運用局表示，業者全球管理之資產市值（含對客戶資產具運用決定權之證券投資顧問業務），不得少於50億美元或等值外幣。並依中華民國法令或外國法令設立登記營業，且須提供最近3年追蹤相關全球股票指數型之投資績效。

勞動基金運用局表示，申請業者須在中華民國境內設有分支機構、營運據點或服務團隊。為避免疑義，申請業者得委任在台灣設有分支機構或營運據點之金融服務業作為其服務團隊，惟該金融服務業者自本委任案公開徵求日起最近2年內須無「因辦理金融服務相關業務受金管會警告以上處分」之情事，且目前與勞動基金運用局無存有任何訴訟或仲裁案件。

國民年金保險 勞動基金

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