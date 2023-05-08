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新光金經營權大戰 吳東進：已掌握三分之二股份

經濟日報／ 記者齊瑞甄陳佩嘉／台北即時報導
新光金創辦人、大股東吳東進今（8）日發出「致新光金控50萬股東之公開信」，提出四大聲明、兩大質疑。報系資料照(記者林伯東／攝影)
新光金創辦人、大股東吳東進今（8）日發出「致新光金控50萬股東之公開信」，提出四大聲明、兩大質疑。報系資料照(記者林伯東／攝影)

新光金（2888）經營權大戰開打，新光金創辦人、大股東吳東進今（8）日親上火線，發出「致新光金控50萬股東之公開信」，提出四大聲明、兩大質疑。為穩定股東信心，吳東進強調，他本人加上新光三越的股份，已掌握新光集團相關事業所擁有的新光金控股份的三分之二，建議少數股東毋須浪費資源進行委託書大戰。吳東進並拋出，只要對員工、客戶、股東有利，合併也可以是選項。

吳東進強調，各股東只要循往例按持股比例，當選相應的席次，不僅股東間彼此和諧，也不會因為委託書大戰，破壞金融秩序，甚至可能採到主管機關紅線。由此可以看出，吳東進藉此向市場派大股東喊話，提出和平落幕的解決方案。

吳東進今天以新光吳火獅文教基金會董事長名義，在媒體刊登半版廣告，主題是「致新光金控50萬股東之公開信」，提出四點聲明，包括一、他身為新光金創辦人兼最大股東，與公司休戚與共。二、自己已掌握三分之二股權，少數股東不必浪費資源徵求委託書。

三、只要對員工客戶、股東有利，合併也可以是選項，但強調此時新光人壽進入會計制度接軌轉型期，此時合併不能反映公司隱藏的價值，並非適當時機。吳東進強調，新光金每股淨值逾14元，遠高於股價，若此時合併談換股，對新光金股東的權益將大為受損。

四、新光金會計制度接軌後，近千億隱藏價值將浮現。吳東進強調新光金有4.5兆資產，620萬保險、銀行及證券客戶，2026年接軌會計制度後，將有近千億的隱含利益存在，呼籲股東珍惜新光金控的價值。

另外，吳東進提出兩大質疑，首先，對於另一派大股東洪士琪提出的改革，他質疑是改革、改造，還是奪權？其次則是質疑另一派大股東背後最上層的新勝公司，現在是由台新金控董事長吳東亮的夫人彭雪芬擔任董事長，未來是否以新光金控利益為主，令人質疑。

新光金控 股東 吳東進

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