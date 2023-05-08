再保若不埋單 防疫險恐仲裁

漢諾威國際再保公司對台灣防疫險巨額理賠疑慮加深。據透露，三月底漢諾威發函給承保的保險業者，要求再提出八項資訊以釐清承保、理賠是否合理，並表明漢諾威將保留拒絕付款、或部分付款的權利，直到台灣防疫政策引起的爭議問題得到釐清。

一家產險高層指出，針對漢諾威的要求，業者在去年八、九月已全部提供，該函件恐已損及雙方的友好和誠信，而漢諾威為了比對重複投保，要求提供保戶個資明細，多數業者都已拒絕，只能請漢諾威再派人來台查核。另一家業者也說，漢諾威來函的要求，多數顯然不適當也無理由，已損及再保險合約履行的友好與誠信，若後續無果，雙方可能會走到仲裁的對簿公堂。

目前漢諾威再保需攤賠防疫險三三一億元，除富邦、國泰、兆豐、泰安等產險公司被卡外，也有其他業者說，去年只收到一期攤賠，第二期就卡住了。

一旦漢諾威拒賠付、或僅賠付部分，又或是走向曠日廢時的仲裁，都將讓產險業獲利前景再蒙上陰霾。產險公會為此已向金管會求援，金管會將協助發公文釐清漢諾威拒賠疑慮，公會也提供公版函文給業者參考；此外，也提醒業者注意兩年的請求權時效，並研擬採取中斷請求權時效的可行性。

漢諾威要求業者再提出的資訊包括政府要求的承保與理賠政策；政府要求理賠政策的理賠流程；提供保戶投保、核保和理賠文件；實質性證據和資訊；已完成理賠和未決理賠的保單；完整的保單；理賠應備齊的文件；投保表格、保單期限、核保和理賠檔案。