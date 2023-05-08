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疫後出國潮 旅遊險買氣增溫

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
疫情趨緩帶動國人出國旅遊潮，金管會統計今年第一季的網路投保情形，產壽險公司的旅遊相關險種業績拉出長紅。記者季相儒／攝影
疫情趨緩帶動國人出國旅遊潮，金管會統計今年第一季的網路投保情形，產壽險公司的旅遊相關險種業績拉出長紅。記者季相儒／攝影

疫後報復性旅遊熱潮推升下，今年首季網路投保排名大洗牌。金管會統計，不論產險或壽險業，旅遊相關險種的業績全面爆發，其中產險業的旅行綜合險投保件數或收入，分別較去年同期大增十倍、十五倍，且登上產險網路投保第三大，壽險公司更出現前三大網路投保險種全數被旅遊相關保險包辦的現象。

金管會保險局副局長林志憲指出，首季網路投保件數大增，主要受疫後海外旅遊商機大爆發帶動。據統計，壽險業承作網路投保旅平險（含實支實付醫療、海外突發）十七點二萬件、保費收入○點三八億元；若加上產險業銷售的旅綜險（含旅遊不便險），今年首季國人網路投保旅平險已達卅七點六六萬件、一點二九億元，遠超過二○二○年疫情前一整年，「一季超過一整年」。

金管會統計，產險業的旅綜險投保達廿點四六萬件，比去年同期成長近十倍，保費收入也從去年同期的六百萬元增至九千一百萬元，成長超過十五倍；至於壽險業的「旅行平安保險」、「旅行平安保險附加之實支實付型傷害醫療保險」、「旅行平安保險附加之海外突發疾病醫療健康保險」則名列壽險業網路投保前三大險種，其中又以「旅行平安保險附加之海外突發疾病醫療健康保險」投保件數三點六萬件，在前三大旅遊相關保險的增幅最大，比去年同期的兩千兩百件暴增逾十倍，保費更飆升十二倍。

觀察產壽險業者今年首季全體網路投保件數及金額，由於去年以防疫保單為主力，後疫時代防疫保單退場，導致今年首季整體保費收入十點○八億元，較去年同期減少約七千六百萬元，但投保件數大增近十萬件，今年首季產壽險共有一三九點二九萬件新投保件數，除了疫後爆發的海外旅遊熱潮推升旅平險相關保險需求，也和疫情期間國人對「零接觸」的網路投保接受度更高有關。

若以首季前三大險種的網路投保統計來看，產險業為機車險、汽車險、旅綜險（包括旅遊不便險），不同於去年前三季的汽車險、機車險及疫苗雙險；壽險業的排名變化更大，去年首季依序為利變型年金、旅平險、定期壽險，今年除了旅平險仍在榜上，利變年金和定期壽險被旅平險附加實支實付型傷害醫療保險、旅平險附加海外突發疾病醫療健康保險取代。

至於今年首季的前三大網路投保公司，壽險公司前三大為國壽、中壽、台壽，產險公司依序為富邦、新安東京海上以及國泰。

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