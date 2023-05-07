連假特別多 疫後旅平險商機更夯

據金管會最新統計，今年首季的前三大網路投保公司，在壽險公司方面，以國泰、中國、台灣人壽為前三大，在產險公司方面，前三大依序為富邦產險、新安東京海上、以及國泰產險。

對此富邦與國泰產險都表示，今年首季的網路投保對旅平險受惠不少，尤其今年連假多，使民眾出國的旅平險需求更大。富邦產險表示，首季網路投保商品除汽機車險外，就屬「海外旅平險+不便險」為銷售最佳的網投商品，今年連假特別多使不論平日或連假均有大量出國人潮，民眾投保旅平險，主要為降低途中發生班機被迫取消、延誤等突發狀況的損失，並提供民眾出國旅遊有更多保障，也因此富邦產險推出「海外旅平險+不便險」網路投保專案，班機延誤超過四小時，保期內若理賠兩次事故，最高可給付1.2萬元，而且出發前一個小時就可用手機投保，使民眾接受度更高。

國泰產險也指出，今年連假眾多，大為增加民眾旅平險需求，包含意外事故、傷害醫療、海外突發疾病等，以及疫情前詢問度最高的班機延誤、行李延誤、旅程取消及海外急難救助等多項保障，都是民眾最青睞的保障理賠項目，尤其是要到歐洲申根國家遊玩，連英文投保證明都會幫保戶準備。

除此之外，在國內旅遊商機的部分，車險的投保量也受影響帶動增加。國泰產險也提醒，民眾在出門前檢查車輛狀態外，也要檢視車險保障是否完整足夠，如是否有駕駛人與乘客的保障以及第三人責任險等，還有近年最熱門的超額責任險，都因為國內旅遊商機而需求度更高。