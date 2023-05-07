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疫後報復性旅遊熱潮推升 首季網路投保排名大洗牌

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
邊境解封後，外交部領事事務局擠滿辦護照、領護照的人潮。記者曾學仁攝影／報系資料照
邊境解封後，外交部領事事務局擠滿辦護照、領護照的人潮。記者曾學仁攝影／報系資料照

疫後報復性旅遊熱潮推升，使首季網路投保排名大洗牌。根據金管會發布最新今年首季的網路投保包括保費、險種等排名統計，今年首季不論是產險或壽險業，旅遊相關險種的業績全面大爆發，除了產險業的旅綜險不論是投保件數或收入，均較去年同期大增10倍、15倍，並榮登產險網路投保第三大之外，壽險公司更是前三大網路投保險種，全數被旅遊相關保險包辦。

對此保險局副局長林志憲解讀，首季的網路投保件數大增，主要受疫後海外旅遊商機大爆發帶動。根據統計，今年前3月不論是產、壽險業，旅遊相關保險的投保狀況明顯回溫，產險業的旅綜險投保件數達20.46萬件，相比去年同期成長近10倍，保費收入也從去年同期的600萬元，大增至9100萬元，成長了超過15倍，成為今年前3月最受歡迎的網路投保險種第三名。

包括壽險業的「旅行平安保險」、 「旅行平安保險附加附加之實支實付型傷害醫療保險」、「旅行平安保險附加之海外突發疾病醫療健康保險」，依序名列壽險業網路投保前三大險種；不僅如此，更使壽險今年首季的網路投保件數與保費收入雙雙較去年成長，尤其在件數上，從去年首季的4.6萬件，在今年首季增至17.82萬件，為去年同期的3.87倍。

金管會最新統計也顯示，上述以「旅行平安保險附加之海外突發疾病醫療健康保險」投保件數為3.6萬件，在前三大旅遊相關保險裡增幅最大，比去年同期的2200件，暴增逾10倍以上，保費更飆增12倍。

倘若以產壽險業者的今年首季全體網路投保件數及金額來觀察，由於去年以防疫保單為主力，進入後疫時代防疫保單退場，也使今年首季的整體保費收入10.08億元，較去年同期減少約7600萬元，但投保件數反而大增近10萬件，今年首季產壽險共有139.29萬件新投保件數，除了疫後爆發的海外旅遊熱潮推升旅平險相關保險需求，也和疫情期間國人對「零接觸」的網路投保接受度更高有關。

倘若以前三大險種的網路投保統計來看，今年首季產險的前三大分別為機車險、汽車險、旅綜險（包括旅遊不便險），這和去年前三季以汽車險、機車險及疫苗雙險為前三大已有所不同；至於壽險的網路投保變化更大，去年的壽險業的網路投保前三大險種，則依序為利變型年金、旅平險、定期壽險，但今年首季除了旅平險仍在榜上，利變年金和定期壽險則完全被上述的旅實支實付型傷害醫療保險、海外突發疾病醫療健康保險所取代。

壽險業 保險 防疫保單 旅平險 金管會

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