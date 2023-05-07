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國際再保又索文件 業者憂雙方誠信已失、獲利雪上霜

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

漢諾威國際再保險公司對台灣產險業者，再度提出8大防疫險理賠、核保資料與訊息的要求，讓業者怒不可遏。一家產險高層指出，漢諾威的要求、業者都在2022年8~9月已全提供也無欠缺，該文件恐已損及雙方的友好和誠信。

該高層說，漢諾威為了比對重複投保，更要求提供保戶個資明細，多數業者都已拒絕，只能請漢諾威再派人來台做查核。

另一家業者也說，漢諾威來文的要求，多數顯然不適當也無理由，已損及再保險合約履行的友好與誠信，若後續無果，雙方可能會走到仲裁的對簿公堂。

據再保合約，當漢諾威再保收到產險業者的損失通知（俗稱再保帳單）後30天內，漢諾威就需做攤賠，部分業者在今年3月底前，提供漢諾威損失通知明細所請求的攤賠數額，漢諾威都沒有給付，等於是「給付延遲」。

換言之，漢諾威已至少延遲給付了2022年第二季起、及2023年的再保應攤賠款項。

業者說，再保攤賠的請求時效權，是從產險業者發給漢諾威攤賠帳單起算2年並依合約起算「按季」結算，例如從2022年第二季給再保帳單、請求權就是到2024年第二季底，一旦漢諾威拒絕賠付、或打折賠付、又或是走仲裁，這筆帳款將會被列為「呆帳」。

一旦列為呆帳，最快今年底前業者恐需再提呆帳準備金，這無疑將讓產險業者孱弱的財務數字，雪上加霜，大股東增資潮也難看到盡頭。

產險 保險 防疫險

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