外銀老總看台、星社企 台灣多了傳統與創新的包容

「地方創生」已成為近年來台灣城鄉發展新趨勢，有時候也會結合家鄉上一代的老企業轉型社會企業，重新再出發；來自新加坡的星展銀行（台灣）總經理黃思翰觀察，台、星兩地社會企業發展趨勢，台灣是傳統與創新兼容並蓄，新加坡則多了點創新少了點文化的傳承。

2023亞太社會創新高峰會6日於國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區盛大登場，長期陪伴社會企業成長的星展銀行（台灣）連續第六年支持響應，並希望藉由「亞太社會創新高峰會」的交流平台，善用其深耕亞洲市場的優勢，協助更多社會企業夥伴與國際社會創新生態圈接軌，持續推動社會創新作為實踐永續發展的關鍵力量。

雖然黃思翰今年初才上任星展總經理，不過其實已經來台灣好一陣子，並在台灣同事的陪伴下，上山下海參訪了台灣多處地方創生和社會企業；他觀察台灣和新加坡兩地的社企發展，認為最大的差異是，台灣在創新的同時也保留了傳統，中間的平衡做得很好；很多中小企業一代開創，到二代、三代接手之後，他們為了永續而開始創新。

反觀新加坡，他認為，為了往前走，有時候很快地就把傳統東西很放棄了，沒有台灣具備的老企業轉移的方式，比較多的是年輕人出來開創，失去文化傳統的味道。

黃思翰表示，星展長期透過倡議、培育、整合三大面向串聯企業。

資源打造社企生態圈，在2014年即成立亞洲第一家專注陪伴社會企業發展的基金會，迄今在亞洲已支持逾800項社會創新計畫、投入約3億新台幣，其中台灣企業獲得超過新台幣5000的獎勵金 ，顯見台灣多元且豐沛的社會創新能量。