遠雄人壽化身青年運動推手 全面扎根多元體育賽事

世新大學女子籃球隊在111學年度UBA大專籃球聯賽公開女一級完成四連后壯舉，一路走來的拚搏精神令球迷動容，遠雄人壽董事長孟嘉仁及總經理趙學欣日前親自出席慶功宴，祝福大學四年皆奪冠的準畢業生們締造「無缺」戰果，在母親節前夕，也邀請球員媽媽與家人、世新校友會總會，彼此分享回饋、獻花祝福，不僅感動了現場每位嘉賓，也深化雙方情誼，期許未來強強聯手，讓運動表現與產學合作升級再躍進。

迎向30週年，遠雄人壽積極培育人才、實踐企業社會責任，連續4年贊助世新女籃，在慶功宴中，遠雄人壽董事長孟嘉仁也提及，今年大一球員獲得教練信任，跟學姊們相互配合打出精彩賽事，冠軍賽MVP也由大一的宋瑞蓁獲得，讓他看見球隊的未來潛力，更喊出「我世新我驕傲」，認為與世新女籃一起締造傳奇，讓遠雄人壽與有榮焉。

此次，遠雄人壽也特別製作了專屬球衣號碼鑰匙圈，送給每位球員、教練與在場嘉賓，象徵遠雄人壽的球衣能陪在每個人身邊。世新大學校長陳清河表示，沒有體育科系的世新，仍培育了多支強勁的球隊，感謝遠雄人壽一同前行，做球員的堅強後盾，讓她們在球場拚搏沒有後顧之憂，持續締造紀錄，得到更好的榮譽。

遠雄人壽永續發展長期倡議健康促進，為鼓勵全民健康風氣，帶動國人良好運動意識，近年積極化身青年運動推手，除了支持世新女子籃球隊外，也以行動支持P.League+新北國王籃球隊，全面扎根及推廣多元體育賽事，由校園球隊跨界職業籃球，希望從自身做起，以實際行動發揮保險業價值與營造良善共好的正向循環，實踐健康共榮的永續目標。