5大電銷銀行 信貸業績年逾2千億

國內銀行業一年以電銷方式創造驚人業績，估計前五大電銷銀行一年信貸業務合計超過兩千億元。

金融業者私下統計，各大銀行以中信、國泰、富邦、台新、花旗位列電銷部隊最多前五大，若以信貸業務來看，電銷所創造的業績以中信銀最高，已達千億。

業界人士指出，中信、國泰分別有約八百名、六百名電銷部隊，富邦、台新、花旗各三百名，在信貸撥貸金額上，中信、國泰因電銷而撥貸的各約一千億、五百億，其他三家為兩百億。

但金管會也相當重視電銷所產生的客訴問題，日前某一家知名外商以消金業務為主的銀行，甚至出現「同一客人在一個月內接到該銀行七次電話，且是不同電銷人員打來」問題，使金管會直接把全體國銀電銷業務設限。

銀行業者認為，並非所有電銷都不受歡迎，電銷仍有避免客訴的撇步，兩道把關不可少，一是行銷名單篩選時，同一客戶四個月內勿重複銷售行銷。

另一方法是留意時間，特定職業在特定時間不要打電話，例如老師、教授需挑下課時間、科技業挑換班時間、餐飲業在吃飯離峰時段，若在客戶最忙時打電話等於直接踩雷，一定挨罵。

數據也顯示，真的很不喜歡電銷，喜歡主動出擊、有需要再找銀行的人「通常以公務員居多」。公務員理財較保守，且大多認為有一定知識水準，知道該如何運用自己的資金，因此不喜歡銀行電銷。企業主股東、證券投資戶、購車、房屋裝修或其他因工作時間緊湊而無法外出的客戶，接受度較高。

不論何種族群，想拒絕銀行電銷都有方法。銀行消金主管表示，智慧型手機普及率近九成，對行銷反感的會安裝Whoscall排除行銷電話，銀行也提供民眾多元的拒絕電銷管道，如電話客服、智能客服、官網留言等。

業者指出，已有多家銀行三令五申禁止行員在電話行銷過程勸誘客戶以貸款方式投資理財，倘若客戶資金用途為投資，也會請電銷人員在推薦信貸同時，提醒客戶留意投資標的有無問題。