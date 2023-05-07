會計師：看不出泰山「專注本業」

泰山經營權之爭紛擾不斷，一名不願具名的會計師表示，泰山公司一連串舉動，的確很難讓人相信泰山意在專注本業。

泰山公司近幾個月一連串投資，從買畫、顧問費、有意購買台開的花蓮新天堂樂園土地、買入街口支付的股權，令外界看得「霧煞煞」，會計師認為，泰山花的這些錢，與本業都沒有關連，與先前處分全家持股後聲稱「更能專注本業」的說法，有相當大落差。

泰山公司近幾個月來的一連串投資看不出一致邏輯，但是否真的違反公司治理？專家認為，必須要看是否有遵照「取處準則」。

龍邦曾言，泰山日前處分全家股份後，花了七千萬元購買兩幅吳冠中畫作，還計畫斥資三十億元購買台開名下花蓮新天堂樂園土地，也支付寬量國際八千萬元，作為媒介萬寶開發向泰山購入全家的仲介費。加上取得國內電子支付龍頭街口支付股權，可說是花錢不手軟。

中華獨立董事協會理事長駱秉寬表示，所謂的取處準則是金管會所訂的「公開發行公司取得或處分資產處理準則」，在這個準則之下，各家公司都還能再訂一套可能更嚴格取處準則，但是否違反公司治理，甚至是違法，就要看這些投資案有沒違背準則。

對於泰山的連串投資並未公告，反而是爭奪經營權的對手龍邦指控後，外界才得知，政大法學院教授、期交所前董事長劉連煜就說，法律上，公司由董事會聘請經理人執行業務，若是營業行為，其實可以不用公告，「可以覺得怪怪的，但要指控必須有明確證據」。

但會計師指出，可從另一個角度觀察，首先是泰山在處分全家股份後，證交所隨即宣布，泰山在內控部分出現重大缺失，還以違反重大訊息查證暨公開處理程序，影響股東權益及證券價格之虞，重罰泰山兩百萬元，更是史上最高違約金。時隔四個月後，證交所又認定泰山支付仲介費、賣全家股票購入畫作、買土地等三項相關交易爭議，違反公司內控制度，再處兩百五十萬元違約金，金額又創新高。

從這兩次重罰，或多或少可以看出主管機關的態度，會計師指出，泰山的這些交易，並非如公司派說法那麼無懈可擊。