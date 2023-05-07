泰山買街口 經營權戰火再燒

泰山經營權之爭戰火不斷，公司派昨宣布將斥資三十六億元買下電子支付龍頭街口支付百分之四十點四股權，聲稱可擴大事業版圖，市場派龍邦痛批程序非法，「街口支付案根本不在五月五日董事會討論議程內，也未經審計委員會決議，參與的董事涉及特別背信罪等嚴重刑事責任」。

龍邦質疑，泰山以資本額七成購買股權，沒經全體審計委員二分之一以上同意或經過全體董事三分之二以上同意，為違法決議。

龍邦控訴四月二十日會議流會未開董事會，何來五月五日延會，泰山現有審計委員僅兩人，陳敏薰已表明不參加，審計委員會僅獨董李明輝開會。審計委員會沒有決議重大交易案，依證交法應由全體董事三分之二同意才能通過，泰山董事目前僅七席，須五票同意才能通過，七席中劉偉龍、韓泰生，陳敏薰都不同意，如何合法通過交易案？

劉偉龍呼籲主管機關不能核准此事；泰山強行通過投資案是「精心設計好的劇本」，「議案通過後，周一或周二錢就匯出去了，目的是掏空公司」。

泰山董事韓泰生指出，收到街口支付的資料發現淨值幾乎等於零，泰山卻要用三十六億元買四成股份；昨泰山董事會也通過發放四元股利，等於二十億元，加上發放員工酬勞二點七億元，董事酬勞二億元，加總六十億元，出售全家股款百分之七十五，就這樣洗出去。

但對於龍邦指控，泰山發言人陳賢文強調一切依照合法程序，審委會依法辦理。街口在支付市場有最高市占率，超過六百萬使用者及三十萬個配合據點，街口使用者年齡落在二十至四十五歲，與泰山積極年輕化鎖定目標一致。

街口過去累積虧損十二億元，泰山原持有全家百分之二十股權，旗下全盈支付剛上路，泰山賣掉可穩定挹注獲利的全家股權而買虧損的街口，令外界不解。泰山表示，電子支付市場前期需龐大資金，因此把街口的虧損解讀為「造橋鋪路」。

昨天金管會官員回應，依「電子支付機構管理條例」規定，泰山是取得街口支付母公司股權，並非直接入股街口支付，街口電支無須向金管會申報，但金管會將持續追蹤並關注對街口電支的影響。對龍邦抨擊程序非法，證期局官員表示，若該案違反公司議事程序，須先將相關違反事項向證交所檢舉，由證交所了解狀況，證期局再進一步處理。

換言之，龍邦如果主張此案程序不合法與決議無效，最後可能要走司法途徑判斷。