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泰山入股街口議案無效？ 金管會：由司法判斷

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導

泰山股東龍邦昨（6）日提出疑點，指控泰山入股街口金融科技不在5月5日議程中，未經過審計委員會決議，是無效的議案。金管會官員昨日回應，泰山下午3時已經召開重大訊息說明會，金管會將再請交易所了解交易全貌，假設龍邦主張的程序不合法、決議無效，金管會屬於行政裁處，該案最終仍必須依照司法路徑判斷。

金管會指出，街口電支為街口金科全資子公司，泰山投資街口金科一事，不涉及街口電支股東結構。本案為街口電支母公司股權結構變動，街口電支無須向金管會申報。但金管會將持續追蹤並關注對街口電支影響。

對於龍邦抨擊街口一案程序非法，證期局官員回應，假設有事證提供該案違反公司議事程序，將會去了解，但金管會為行政裁處，這案子是否有效，仍必須經由司法判斷。

街口支付昨日深夜回應，未來營運續依原本規畫發展，營運不會有太大變化。

金管會 泰山 股東

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