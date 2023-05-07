泰山斥資36億 入股街口

泰山5日董事會決議透過股份買賣加上新股認購方式，以36億元取得街口金融科技40.4％股權，昨（6）日在證交所召開重大訊息記者會表示，將藉與街口合作整合線上線下業務，突破過去只能透過實體通路觸及市場的銷售現況，擴大營運規模。一旦入股街口，泰山將成首家食品業也經營電支的公司。

對此，市場派龍邦董事長劉偉龍痛批泰山強行通過投資案，是「精心設計好的劇本」。上周五董事會通過後，「周一或周二錢就匯出去了，目的就是要掏空公司」。

全家有全盈支付，泰山卻賣掉全家股票，轉而買街口，但目前街口仍處於虧損，根據去年營業報告書，街口預計2025年才能轉虧為盈。泰山表示，電支市場需要資金做通路架構跟客戶開發，目前街口有600萬用戶數，需要資金架構平台，「我們不認為這是虧損，街口仍在『造橋鋪路』階段，營運銷售逐漸成長，該集團毛利亦穩定增加。」

至於泰山以每股多少買街口？是否有實地查核？泰山表示，買賣價金以每股24.63元購買，評估過程委請KPMG在稅務法務有淨值調查，但淨值多少因有保密協定，不方便回答。

泰山表示，有關投資街口是股份買賣加上新股認購，但泰山並未提到詳細交易內容。不過，泰山買了街口後，並不是第一大股東，但泰山強調，持股四成仍有「話語權」。

不過，市場派龍邦董事長劉偉龍5日提到，交易模式是14億買老股，22億為新股認購，2025年以前街口將IPO，如果沒有IPO，會盡力協助找人承接持股，讓泰山退出。

被問到是否有此事，泰山表示，因簽訂保密合約不便透露，但絕對有訂出對泰山公司最好的條件。

泰山也提到，5日的董事會是承續4月20日董事會。證交所昨日派人在記者會發問，因為購買街口股權為重大投資案，「哪個董事會通過議案的？如果5日通過的，是要續行4月20日的董事會，續行董事會依照的法律條文是什麼？」泰山表示，開會過程都有專業律師，會議過程一切遵照法規法律辦理。

泰山昨晚再發聲明表示，街口支付為台灣電子支付市場領導者，目前擁有約600萬使用者及第一名市占率約27%，過去三年營運規模穩定成長。