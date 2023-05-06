買街口是違法決議？泰山：龍邦惡意離席、製造爭執籌碼

泰山（1218）針對市場派龍邦國際（6）日針對36億元街口投資案，發出聲明表示，龍邦再次顛倒是非，胡亂抹黑公司。街口投資案是董事會經審慎考量後的商業判斷，自4月20日至5月5日，經過詳細討論；但5月5日當天，獨董陳敏薰、董事劉偉龍、韓泰生均出席會議，明知表決勢必通過，選擇惡意杯葛手法，三人刻意離席，製造將來爭執籌碼。

泰山也表示，審計委員會及董事會程序及決議一切合法合規，對於有心人扭曲事實的惡意攻擊，若造成泰山公司及股東權益的損害，必當循司法途徑究責。

泰山聲明全文：

一、本公司審計委員會及董事會程序及決議一切合法合規，對於有心人扭曲事實的惡意攻擊，若造成泰山公司及股東權益的損害，必當循司法途徑究責！ 二、泰山公司依證交所要求於開會前將5月5日董事會通知及議程，報告證交所，亦於開會前報告包括5月5日將討論4月20日審計委員會、董事會未能完成的議案，亦即均有告知證交所。此情在5月5日董事會劉偉龍董事質疑時，已經當面向董事們說明，仍然遭以訛傳訛，令人遺憾！ 三、5月5日泰山公司董事會，會計師均依規定列席，惟因證交所只要求會計師列席董事會，會計師遵照規定辦理。 四、街口投資案係泰山公司董事會經審慎考量後之商業判斷，自4月20日至5月5日，經過詳細討論；5月5日當天，陳敏薰獨立董事、劉偉龍董事、韓泰生董事均出席會議，惟於討論街口投資案時，明知表決勢必通過，因此選擇惡意杯葛手法，三人刻意離席，製造將來爭執籌碼。 五、陳、劉、韓三人離席後，堅守崗位的泰山獨董與董事仍恪盡職守，費心討論近二小時後，才通過街口投資案。 六、街口支付為台灣電子支付市場之領導者，主要業務涵蓋代理收付實質支付服務及非實質（如儲值、提領及轉帳）的交易款項，目前擁有約600萬使用者及第一名的市佔率約27%，過去三年營運規模穩定成長；據媒體報導，可望於2024～2025年走出虧損，達到損益兩平，甚至獲利。街口的潛力，台新銀行也肯定，台新銀行旗下的 Richart 數位帳戶，目前約有 330 萬用戶；街口支付則擁有約 600 萬用戶數。兩家業者分別在數位帳戶及電子支付位居龍頭角色，日前共同推出「街利存」帳戶，透過強強聯手的方式，更加鞏固其領先地位。 七、街口目前已完成串接四十家大型連鎖通路，提供會員與載具的整合，用戶只需掃一次付款碼，即可完成付款、電子發票自動歸戶、會員積點，大幅提升用戶的付款體驗，知名通路與百貨如7-11、全家、萊爾富、美廉社、環球購物中心…均涵蓋其中。 八、泰山企業並非首次跨足業外投資，之前就曾投資食品本業之外的全家與福客多便利超商，經過多年的耐心培養，去年出售全家持股，其成果相當豐碩，證明投資需要有遠見與耐心。 九、陳敏薰獨立董事、劉偉龍董事恣意造謠之事證不勝枚舉，二人於5月5日開記者會指稱杜英達獨立董事遭到恐嚇，見到二審累計判刑24年的國寶集團朱國榮總裁時，全身發抖、甚至掉淚。

杜英達獨董於5月5日晚間，請友人代轉親筆簽名稿給媒體，澄清「4月20日審計委員會前後，無脅迫恐嚇等情，爰不再贅。」「…5月4日出於自由意志提出辭任書，絕無外界所稱恐嚇、脅迫情事，更與黃承國先生無涉，尚請外界勿代本人揣測緣由。」完全打臉陳敏薰、劉偉龍在記者會捏造杜英達遭恐嚇，（民進黨前中常委）黃承國要求龍邦賣泰山股票的說詞。