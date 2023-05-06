亞太社會創新高峰今登場 星展連6年共同策動：支持創新

今（6）日「2023亞太社會創新高峰會」於國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區盛大登場，現場重要產官界高層出席。政府機關代表包含立法院長游錫堃、行政院長陳建仁、行政院政務委員李永得、數位發展部長唐鳳、經濟部長王美花、國發會主委龔明鑫、宜蘭縣長林姿妙皆出席，峰會長期重要合作夥伴、星展銀（台灣）由總經理黃思翰代表獻上誠摯祝福。

「2023亞太社會創新高峰會」串聯政府、企業及社會力，今年以「興新亞洲」Cheer Up Asia ! 為主題。星展銀（台灣）總經理黃思翰表示，星展銀即將在今年第3季併購花旗銀在台消金業務，屆時將成為台灣最大外商銀行。

星展為東南亞最大銀行，長期透過倡議、培育、整合三大面向串聯企業資源打造社企生態圈，在2014年即成立亞洲第一家專注陪伴社會企業發展的基金會。

黃思翰指出，迄今星展在亞洲已支持逾800項社會創新計畫、投入約3億新台幣，其中台灣企業獲得超過新台幣5,000萬的獎勵金，顯見台灣多元且豐沛的社會創新能量，星展也希望與中小企業一起創新。

星展銀（台灣）長期陪伴社會企業成長，連續第六年支持響應，希望藉由「亞太社會創新高峰會」的交流平台，善用其深耕亞洲市場的優勢，協助更多社會企業夥伴與國際社會創新生態圈接軌，持續推動社會創新作為實踐永續發展的關鍵力量。

「2023亞太社會創新高峰會」邁入第六屆，今年以「全球夥伴，區域典範 」為主軸設計豐富議程，除了探討亞太區域的創新合作及全球極端氣候下的糧食解方，更邀集許多國內外的創新及創業實踐領袖與會交流。星展銀行（台灣）亦於平行論壇中分享如何在「負責任的銀行」、「負責任的企業營運」、及「創造超越銀行業的影響力」三大永續發展主軸下，發揮金融創新影響力，攜手生態系夥伴共同實踐永續。

本屆「亞太社會創新高峰會」移師宜蘭，是峰會首次在六都以外的城市舉辦，星展銀行（台灣）更獨家贊助峰會打造首支專屬主題曲《宜蘭 Dance ! 》，邀請阿根廷音樂人明馬丁（Martin Musaubach）擔任總製作人，由千里達音樂人及宜蘭在地青年填詞與演唱，透過超越國籍的音樂創作，詮釋社會創新跨領域交流所能激盪出的無窮可能。

為期兩天的「2023亞太社會創新高峰會」共有24場論壇、6場工作坊，及超過百位國內外社會創新領袖共襄盛舉，活動更串聯逾70個品牌攤位打造社創市集，並於布置設計中利用舊衣、稻草、棧板等回收媒材，希望能吸引更多民眾感受社創活力並關注環境永續。