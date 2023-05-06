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星展攜手茶籽堂地方創生 漁港小村打造共享辦公空間

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
「Naniwa House 1」共享辦公空間開幕，是朝陽社區的大事，里長伯領著社區居民們一同參與開幕典禮。記者/仝澤蓉攝影
「Naniwa House 1」共享辦公空間開幕，是朝陽社區的大事，里長伯領著社區居民們一同參與開幕典禮。記者/仝澤蓉攝影

宜蘭南澳朝陽社區人口外流、老化日益嚴重，茶籽堂於2018年開始深入社區，與當地農民簽訂契作合約，並展開地方創生計畫，鼓勵更多年輕世代返鄉，在星展銀行（台灣）贊助下，茶籽堂於朝陽社區成立「Naniwa House 1」共享辦公空間，並5日開幕，希望活化在地社區，打造地方創生典範。

「Naniwa House 1」就坐落在朝陽社區最熱鬧的街道朝陽路上，開幕當天朝陽社區里長、契作農家和附近的長輩們都前來參與，為古樸的小鎮注入一股熱鬧的氣氛。

契作農家之一的蘇阿嬤表示，自己7年前開始與茶籽堂合作，在原本荒廢的2甲地上種植苦茶油樹，三年前已經開始收成，並由茶籽堂保證收購。

蘇阿嬤說，自己本業仍是務農，苦茶油樹是利用農暇時間照顧，雖然已經開始收成，也有經濟收入，但她種植苦茶油樹的初心，是不忍看到土地繼續荒廢下去，由於苦茶油樹可以生長上百年，希望在外地工作的孩子們將來返家時，能有個傳承 。

「Naniwa House 1」是茶籽堂協助朝陽社區地方創生的另一個計畫，這是一間提供辦公、住宿的共享辦公空間；結合企業力量，改造社區老舊空間，以創新方式翻轉年輕世代工作與旅遊的新體驗，進而實踐透過異地辦公活化老化社區的理想。

星展銀行（台灣）集團推廣策略暨傳訊處負責人蘇怡文說，茶籽堂致力於發揚台灣苦茶油文化，並透過品牌活化及商業創新，達到循環經濟、社區改造的永續目的，成果令人驚豔，也因此成為2019年星展基金會獎勵計劃得主。未來，星展也會繼續投入資金 、金融方案、業師輔導及志工等資源，提供茶籽堂成長所需的資源。

茶籽堂創辦人趙文豪表示，希望能有更多人一起回到土地參與社區，因此創建一處提供輕量工作與優質住宿的環境，降低年輕世代回鄉貢獻所長的門檻。透過「Naniwa House 1」共享辦公空間的成立，也吸引能吸引更多有志一同的單位與夥伴加入朝陽社區復興計畫，為當地帶來更多良善的循環。

茶籽堂7年前開始輔導朝陽社區當地老農種植的苦茶油樹，今已結實纍纍，進入收成階段。記者/仝澤蓉攝影
茶籽堂7年前開始輔導朝陽社區當地老農種植的苦茶油樹，今已結實纍纍，進入收成階段。記者/仝澤蓉攝影
充滿文青氣息的共享辦公空間裡，除了有辦公桌之外，還備有住宿、盥洗等設施。記者/仝澤蓉攝影
充滿文青氣息的共享辦公空間裡，除了有辦公桌之外，還備有住宿、盥洗等設施。記者/仝澤蓉攝影

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