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台企銀前四月獲利大增逾六成續創新高 累計EPS 0.56元

經濟日報／ 記者夏淑賢/台北即時報導

台企銀（2834）自結4月獲利出爐，今年來連四個月單月獲利均有超過10億元的亮麗成績，累計前四月累計稅前盈餘53.68億元，累計稅後純益45.04億元，較去年同期大幅成長64.5%，累計前四月每股稅後純益（EPS）0.56元，EPS年增六成。

台企銀今天公告自結4月獲利，4月單月稅前盈餘12.59億元，單月稅後純益10.23億元，今年來連續四個月的單月稅前與稅後獲利均超過10億元，可以說成績穩定且亮眼，累計前四月自結稅前盈餘53.68億元，較去年同期成長近六成，稅後純益45.04億元，較去年同期大幅成長64.5%，累計每股稅前盈餘0.67元，累計EPS為0.56元。

由於台企銀資產品質大幅改善，因此今年來的備抵呆帳提存負擔也見減輕，累計前四月提存準備金額2.62億元，比去年同期提存4.25 億元要少，也有利於獲利成績充分展現。

台企銀 EPS

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