攜手屏東黑鮪魚季 iPASS MONEY消費享10%回饋

屏東黑鮪魚文化觀光季是台灣具規模的海洋文化觀光活動之一，自2001年起每年5月至7月在屏東縣東港鎮舉辦，吸引無數遊客前來品嘗東港三寶：黑鮪魚、櫻花蝦和油魚子，並體驗豐富多元的在地文化活動。今年也首次與一卡通公司合作，提供iPASS MONEY（同一卡通MONEY）消費滿額享10%回饋活動，讓前來參與的遊客吃得開心、玩得盡興、省得更多。

今年的屏東黑鮪魚文化觀光季將於5月6日至7月2日舉行，期間將有各種精彩節目及展出，包括海洋音樂會、民歌之夜、互動裝置藝術、造型點心、街道燈飾、美食推廣宴等，還有特別規劃雙語導覽小旅行，讓國內外遊客深度體驗東港的海洋風情和漁村文化。

此外，為支持在地商家發展觀光產業，及便利遊客快速付款，今年屏東縣政府觀光傳播處首度與一卡通公司合作，提供行動支付優惠活動，讓遊客輕鬆享受美食之餘還能獲得回饋。於5月6日至5月28日活動期間內，只要在指定的東港、小琉球店家消費，結帳時使用iPASS MONEY付款單筆滿250元，就可以享有LINE POINTS 10%點數回饋，每帳號最高可得100點，LINE POINTS 1點等於1元，等於最高可回饋100元。

2023年屏東黑鮪魚文化觀光季是一個結合產業、文創、觀光的活動，展現了屏東縣的海洋資源和文化特色。iPASS MONEY電子支付用戶突破560萬會員，儲值卡發行量近4,000萬張，消費據點遍及全台超過45萬點，是唯一具有完整橫跨全台交通、消費支付、生活繳費及社群轉帳四大領域的支付工具，邀請大家一起參與屏東黑鮪魚文化觀光季，感受屏東令人驚艷之美。