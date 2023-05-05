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兆豐銀數位信貸獲國際大獎 推低利信貸慶祝還抽刷卡金

經濟日報／ 記者夏淑賢/台北即時報導
兆豐銀行積極發展數位金融服務，信貸數位化服務平台「信貸e把兆」連奪兩項大獎。圖左起為兆豐銀行消金副總經理陳昭蓉、兆豐金暨兆豐銀總經理胡光華、兆豐銀消金處協理林中象。兆豐銀行／提供
兆豐銀行積極發展數位金融服務，信貸數位化服務平台「信貸e把兆」連奪兩項大獎。圖左起為兆豐銀行消金副總經理陳昭蓉、兆豐金暨兆豐銀總經理胡光華、兆豐銀消金處協理林中象。兆豐銀行／提供

兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行積極發展數位金融服務，信貸數位化服務平台「信貸e把兆」連奪國際消費者貸款、數位信貸兩大獎。為慶祝獲獎，兆豐銀行推出「好稅貸兔U」線上信貸活動，享首期固定年利率0.01%，再抽刷卡金18,888元，並減免手續費優惠，提供給有資金需求的客戶，以因應5月繳稅季及慶祝母親節。

信貸數位化服務平台「信貸e把兆」參加2023年國際商業雜誌（IBM）「年度國際銀行評比」評選，榮獲「2023年台灣區最佳消費者貸款產品獎」，更乘勝追擊參加全球銀行與金融評論雜誌( GBFR )舉辦之「最佳創新競賽」，再次榮獲「2023年台灣區最佳數位信貸獎」。兆豐銀行表示，未來將持續創新於數位金融，以客戶為核心，提供更便捷的金融服務。

兆豐銀行「信貸e 把兆」數位化服務平台，讓客戶從額度試算、案件申請、線上補件到契約書簽訂，皆可從同㇐網頁完成，享有㇐站式的便利及直覺式的體驗。此外，「信貸e 把兆」還結合大數據之運用及系統化之審核，讓客戶多數都可以在申貸當天拿到資金。

即將邁入5月的繳稅季及母親節活動檔期，民眾對於資金之需求也逐漸提升，兆豐銀行為慶祝「信貸e 把兆」榮獲國際兩項大獎，特此推出「好稅貸兔U」線上信貸活動，持續提供完善的數位金融服務且扮演關鍵的資金提供者。

只要5月底前於兆豐銀行官網線上申辦信貸，除享有首期固定年利率0.01%，還可抽刷卡金18,888元，若再提供相關稅單，立享手續費減免2,000元優惠，希望能為民眾打造優質數位服務且減輕負擔，輕鬆渡過稅月，有資金需求的民眾不妨可趁此機會線上申辦。

以貸款金額30萬元，首期固定年利率0.01%，第2期起年利率2.66%，手續費3,000元，貸款期間7年為例，每月平均繳付本息約3,918元，只要成年且有固定收入，即可透過線上申辦兆豐銀行信貸。

兆豐銀行消金業務處協理林中象表示：兆豐銀行不斷精益求精，以客戶為中心發展數位金融服務，希望透過數位金融創新，提供客戶最直覺的金融服務，降低客戶獲得金融服務的門檻，讓客戶於數位體驗中滿足資金需求。

兆豐銀行提醒民眾，近期詐騙方式層出不窮，建議尋找正常管道向銀行申辦貸款，儘量避免向代辦業者或行銷公司申辦，以免損害自身權益，亦可降低不必要之糾紛。

兆豐銀行 數位金融 刷卡

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